Alexis Rodríguez asume su cargo como concejal en sustitución de Inmaculada Medina

Con el salón repleto de familiares y amigos, Alexis Rodríguez Suárez asumió el acta de concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en un pleno extraordinario celebrado este jueves. Rodríguez Suárez llega al Consistorio pasado el ecuador del mandato en sustitución de Inmaculada Medina. La que fuera edil de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas el pasado mes de noviembre a raíz de su supuesta implicación en una de las tramas de corrupción que rodean al caso Valka.

"Hoy es un día de profunda emoción y a la vez de inmensa responsabilidad para mí. Asumo este cargo con la humildad de quien ha visto y vivido esta ciudad a pie de barrio, desde el movimiento vecinal, recorriendo cada calle, cada rincón de nuestra querida capital", resaltó Rodríguez durante su primera intervención en el pleno. El nuevo edil es un histórico líder vecinal de la ciudad, dado que ha sido presidente de la Asociación de Vecinos de Costa Ayala durante 25 años.

Rodríguez reconoció "el trabajo incansable y el compromiso de todas y cada una de las asociaciones de vecinos y vecinas de esta ciudad para mejorar su día a día". En la sala estaban presentes varios líderes vecinales, especialmente del distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya. Y es que el nuevo edil también ha sido durante los últimos 12 años vicepresidente de la Federación Las Medianías, entidad que coordina los colectivos de la zona.

"Trabajaré sin descanso para que nadie se quede atrás"

El edil también tuvo palabras para su familia y destacó que viene "de una generación que ha crecido en la cultura del esfuerzo", además de mostrar su compromiso con el PSOE, partido por el que se presentó a las elecciones de 2023 en el puesto número 14. "Trabajaré sin descanso para que nadie se quede atrás y para que esta ciudad avance con más justicia social y con más oportunidades para barrio a barrio, calle a calle", resaltó.

Por el momento, la alcaldesa, Carolina Darias, no ha desvelado que funciones tendrá el nuevo concejal dentro de su gobierno. Rodríguez, además de su amplio curriculum como líder vecinal, cuenta con más de 25 años de experiencia como conductor del Parque Móvil del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Las áreas que tenía Inmaculada Medina hasta su renuncia el pasado mes de noviembre han pasado por el momento de manera provisional al edil de Hacienda, Francisco Hernández Spínola. Además, la semana pasada el Ayuntamiento anunció la incorporación del concejal de Limpieza, Héctor Alemán, al organigrama de la Sociedad de Promoción como titular de la cartera de Carnaval, por lo que quedarían pendientes Coordinación Territorial y Aguas.