Arranca el proyecto para embellecer Arenales con muralistas de prestigio y residentes del barrio

El proyecto ArenArte da sus primeras pinceladas para crear un museo urbano al aire libre. La iniciativa nació de la vecindad de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria, para hacer frente a una creciente situación de inseguridad a través de la cultura. Tras haber realizado algunas experiencias previas en el barrio, el proyecto arranca en la fachada del CEIP Nanda Cambres con la participación del alumnado del centro y diversos artistas.

Tal y como explica el presidente de la Asociación de Vecinos Pamochamoso de Arenales, Domingo Santana, los estudiantes realizarán "seis murales de libre expresión guiados por muralistas de prestigio". Además, a lo largo de la tarde de este jueves, se sumarán algunas personas mayores del barrio con brochas y botes de pintura.

Participación vecinal

Uno de los pilares de esta iniciativa es que sean las propias personas residentes quienes formen parte activa de la transformación de Arenales. Por ello, diversas asociaciones, vecinas y vecinos ya se han implicado en los primeros pasos.

Otras de las acciones a largo plazo previstas dentro de ArenArte incluyen la instalación de un mariposario, canchas al aire libre y la creación de residencias de oficios para restaurar fachadas en mal estado.

Se trata de una iniciativa abierta y flexible que pretende tener continuidad a lo largo de los años. Para ello, contará con una inversión por parte del Gobierno de Canarias, sumada a la que ya tiene del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y las iniciativas privadas que tengan interés en realizar aportaciones.