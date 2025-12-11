El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria activa la alerta por vientos y fenómenos costeros

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Seguridad, Convivencia y Cultura, activa desde las 09:00 horas de este viernes, 12 de diciembre, las alertas por vientos y fenómenos costeros en la ciudad, siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

El Consistorio, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, activa el Plan de Emergencias Municipal de Las Palmas de Gran Canaria (PEMULPA) para atender cualquier tipo de emergencia que pueda producirse a causa de estas situaciones.

Ante la situación de fuertes vientos, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria plantea una serie de recomendaciones para evitar daños, como cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura o caída de cristales. También retirar de balcones y azoteas las macetas y todos los objetos que puedan caer a la calle.

Es importante revisar las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros.

Se recomienda también no salir de excursión o de acampada hasta que no se restablezca la normalidad. También es preferible aplazar los desplazamientos por carretera y, en caso de hacerlos, extremar las precauciones y, siempre que sea posible, usar el transporte público.

Las motos y los vehículos de grandes dimensiones que ofrecen una gran superficie de contacto con el viento, como camiones, furgonetas o vehículos con remolque, corren el riesgo de volcar ante vientos transversales.

Para protegernos, es importante evitar caminar por jardines o zonas arboladas, así como alejarse de muros o estructuras como casas viejas, andamios o letreros luminosos.

Los postes de luz y torres de tensión pueden ser también peligrosos, por lo que es mejor permanecer lejos y avisar al 1-1-2 en caso de riesgo, lo mismo que con las grúas de construcción.

También es aconsejable alejarse de la costa para evitar ser golpeado o arrastrado por la acción de las olas.

Se recomienda circular despacio y con precaución ante la posible presencia de obstáculos en la vía o golpes de viento que puedan hacer perder el control del vehículo.

Mientras, para prevenir los daños por fenómeno costero, se recomienda proteger la vivienda ante la posible invasión del agua del mar.

Es esencial no situarse en el extremo de muelles o espigones, ni arriesgarse a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas.

También evitar la pesca en zonas de riesgo y no circular con vehículos por carreteras cercanas a la playa.

Se recomienda no bañarse nunca en playas apartadas o que no se conozcan suficientemente, porque puede haber remolinos locales. Hay que evitar también bañarse en las playas con bandera roja, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento.

Evitar realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampar en la playa cuando haya alerta por temporal de mar.

Si se aprecia cierto oleaje fuera de lo normal, no permanecer cerca del mar ni acercarse aunque se calme de repente. Si se dispone de embarcación, procurar asegurar su amarre en un lugar resguardado.

Además, si ve a otras personas en sitios peligrosos, hay que advertirles del peligro. Si se está en tierra y se ve que alguien ha caído al agua, hay que tirarle un cabo con flotador o cualquier otro objeto al que pueda aferrarse y avisar inmediatamente al 1-1-2.