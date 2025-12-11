Las Palmas de Gran Canaria abre sus belenes inspirados en las tradiciones canarias y hebreas

Las Palmas de Gran Canaria inaugura sus belenes. El Espacio Cultural Jesús Arencibia, ubicado en el barrio de Tamaraceite, será el primer emplazamiento en mostrar un singular nacimiento de escenas costumbristas que podrá visitarse en sus instalaciones a partir de las 18:30 horas de este viernes.

Tres días más tarde, el próximo lunes 15, en el parque San Telmo, podrá disfrutarse nuevamente del tradicional belén hebreo cuya inauguración está prevista a las 19:00 horas. Ambas creaciones permanecerán abiertas al público de manera gratuita hasta el día 6 de enero.

Piezas tradicionales hechas a mano

La Asociación de Belenistas Canarios ‘Lo Divino’ es la artífice del belén de inspiración canaria que propone una mirada a las tradiciones isleñas a través de más de un centenar figuras y paisajes de creación propia que reproducen a pequeña escala estampas típicas del imaginario colectivo.

De este modo, los visitantes podrán reconocer distintas zonas de la geografía grancanaria gracias a las distintas edificaciones, atuendos o ejemplares de la vegetación autóctona. Elementos, todos ellos, elaborados a mano junto a las figuras que estos artesanos han esculpido con técnica de palillo.

Este nacimiento cargado de detalles y guiños a la Isla permanecerá abierto al público en el Centro Cultural Jesús Arencibia de Tamaraceite hasta el próximo 6 de enero. Hasta esta fecha se podrá visitar igualmente el belén hebreo que coronará el parque San Telmo desde el lunes que viene.

Más de 300 piezas artesanales

Fernando Benítez firma de nuevo este nacimiento de más de cuarenta metros de recorrido circular en los que se recrean pasajes bíblicos como la anunciación a María, el sueño de José, la anunciación a los pastores, la Virgen buscando posada, los desposorios de María y José, la huida a Egipto, la matanza de los inocentes o la cabalgata de los Reyes Magos.

Más de 300 piezas artesanales de la Escuela Murciana darán vida a esta obra que este 2025 estrena edificaciones y paisajes montañosos. Elaborada artesanalmente para la ocasión por el belenista, la maquetación fusiona los colores terrosos y arcillosos para ambientar la creación que, entre sus curiosidades, alberga numerosas figuras en movimiento.

Este belén oriental es toda una tradición en sí mismo que ha cautivado a los numerosos visitantes que, desde hace décadas, se acercan para disfrutar de los minuciosos detalles que pueden admirarse alrededor de uno de los árboles centrales del parque San Telmo.