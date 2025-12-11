Cae en La Ballena uno de los sospechosos de una ola de delitos en Gran Canaria

La mañana del miércoles 11 de diciembre de 2025, el centro comercial La Ballena en Las Palmas de Gran Canaria se convirtió en el escenario de una operación policial que ha permitido avanzar en la resolución de varios delitos cometidos en la isla. La Policía Local, a través de su Unidad de Distrito, logró detener a un individuo e identificar a otro, ambos presuntamente implicados en robos, apropiaciones indebidas y otros actos delictivos.

Según fuentes policiales, la intervención se produjo tras recibir información sobre la presencia de dos personas sospechosas en las instalaciones del conocido centro comercial. Alrededor de las 16:00 horas, una patrulla localizó a los individuos, quienes intentaron huir a pie al percatarse de la presencia de los agentes.

La fuga fue breve. Ambos fueron interceptados a pesar de ofrecer cierta resistencia, lo que obligó a los agentes a emplearse a fondo para lograr su retención.

Un vehículo robado y objetos sospechosos

Durante el cacheo preventivo, los agentes encontraron entre las pertenencias de los sospechosos las llaves de un vehículo que figuraba como sustraído. El coche estaba aparcado en el recinto del centro comercial. Al inspeccionarlo, los policías descubrieron diversos objetos de posible procedencia ilícita, entre ellos ropa, dinero en efectivo y tarjetas.

Aunque las investigaciones están en curso, todo apunta a que estos elementos podrían estar relacionados con hechos delictivos recientes en Gran Canaria, lo que abre nuevas líneas de investigación para esclarecer otros casos pendientes.

De los dos sospechosos, uno fue detenido y trasladado a dependencias policiales, donde permanece a disposición de las autoridades para esclarecer los hechos. El segundo, aunque no fue arrestado, fue identificado y no se descarta que pueda ser citado en el futuro o incluso detenido si avanza la implicación de su participación.

La Policía Local ha confirmado que la investigación sigue abierta, y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días. La colaboración ciudadana y las imágenes de seguridad del centro comercial podrían ser claves para vincular a los sospechosos con otros delitos cometidos en la isla.