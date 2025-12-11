Cambios tras la dimisión de Inmaculada Medina: así quedan las sociedades municipales de Las Palmas de Gran Canaria

El concejal de Seguridad y Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, ha asumido este jueves la presidencia de la Sociedad de Promoción. Sucede así a Inmaculada Medina, que renunció a todos sus cargos en el consistorio el pasado 17 de noviembre a raíz de la investigación judicial sobre una pieza separada del ‘caso Valka’ en la que figura como investigada. También se ha incorporado al consejo Héctor Alemán, que asumirá el cargo de Medina en la principal fiesta de la ciudad, en la misma jornada en la que el responsable de Urbanismo, Mauricio Roque, ha accedido al consejo de Emalsa como reemplazo de la dimitida edila.

Nuevo organigrama tras la renuncia de Medina

El Ayuntamiento, en funciones de Junta General de la Sociedad Municipal Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ha aprobado el nuevo organigrama como consecuencia de la renuncia de Inmaculada Medina, que fue revocada este jueves como consejera y presidenta de la entidad. Con su dimisión, asume el cargo de presidente Josué Íñiguez, que en septiembre de 2024 accedió a la Concejalía de Cultura tras la renuncia de Adrián Santana.

Acceso de Héctor Alemán al consejo

El necesario reemplazo en la presidencia también ha sido aprovechado para dar acceso al consejo a Héctor Alemán, hasta ahora concejal de Limpieza y del distrito Isleta-Puerto-Guanarteme. La llegada del edil a la Sociedad de Promoción ya había sido anunciada por el Ayuntamiento el pasado viernes, 5 de diciembre, en un comunicado en el que también se avanzaba su nombramiento ‘de facto’ como concejal responsable del Carnaval hasta una próxima formalización.

Mauricio Roque entra en el consejo de Emalsa

Por otra parte, el consistorio ha procedido este jueves a renovar su representación en el consejo de Emalsa, en el que también figuraba Medina. La Junta de Gobierno de la ciudad aprobó la designación de Mauricio Roque como miembro del consejo tras revocar el nombramiento de la exconcejala. Con este nombramiento, el edil de Urbanismo pasa a formar parte de la representación municipal en Emalsa, que queda conformada también por la alcaldesa Carolina Darias y los concejales Francisco Hernández Spínola y Pedro Quevedo, aunque fuentes municipales descartan que vaya a asumir también la concejalía de Aguas.

Remodelación pendiente del gobierno municipal

La alcaldesa aún debe completar la remodelación de su equipo de gobierno, en el que Medina ocupaba la concejalía de Aguas, Coordinación Territorial y Carnaval. Este mismo jueves también tuvo lugar la incorporación al Pleno de Alexis Rodríguez Suárez, quien aún no tiene asignada ninguna competencia de gobierno.