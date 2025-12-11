Detenidos el luchador de MMA Jonay, 'Caracol', y un amigo por secuestrar y dar a una paliza a un hombre en Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a Jonay S., conocido como Caracol, un luchador de MMA canario que, junto a dos compinches, secuestraron presuntamente a un hombre al que dieron una paliza para cobrar una supuesta deuda vinculada al tráfico de drogas. Dos de los individuos, Caracol y Antonio M., Antony, han ingresado en prisión provisional acusados de presuntos delitos de detención ilegal y lesiones. El tercero está investigado por su participación en los hechos.

La agresión se desencadenó en el barrio de Tamaraceite de la capital grancanaria a mediados de noviembre, pero no ha sido hasta ahora, casi un mes después, cuando la investigación policial ha dado sus frutos. Hasta una vivienda de esa zona de la capital grancanaria se trasladó la víctima, residente en La Aldea de San Nicolás, con la excusa de negociar una deuda económica que ascendería a los 100.000 euros y de la que ya habría saldado la mitad. Pero esa falsa reunión se convirtió en una encerrona para, según la investigación, extorsionarlo con violencia.

Los dos implicados, Caracol y Antony, lo golpearon y patearon con fuerza —según la declaración aportada por el afectado a los investigadores— en la cabeza y el torso. Luego, lo agredieron con un arma blanca, similar a un cúter, para que pagase la cantidad debida, llegando incluso a amenazarlo con rajarle partes del cuerpo, según la información a la que ha accedido LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas.

Ante la negativa por no poder entregarles todo ese dinero de inmediato sino solo una parte, los dos implicados se lo llevaron por la fuerza en el vehículo en el que el afectado había llegado y lo retuvieron durante horas en un otro inmueble de la zona de Las Mesas hasta trasladarlo, por último, a La Aldea de San Nicolás con el objetivo de localizar en su vivienda parte del dinero que les debía. En este traslado, como conductor, habría participado el tercer investigado.

Fue en ese municipio donde abandonaron malherida y casi inconsciente a la víctima, que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por los golpes recibidos en el cráneo y en la cercanía de uno de los ojos. Debido a las graves lesiones que presentaba, el hospital informó de inmediato de lo ocurrido a la Policía Nacional. Una vez recibió el alta, casi diez días después del ataque, el afectado denunció los hechos y afirmó que también habían amenazado a familiares y allegados.

En ese momento se puso en marcha la investigación y el dispositivo para identificar a los tres presuntos participantes de la agresión y retención. Pero las detenciones no se ejecutaron hasta la tarde-noche del jueves pasado, en un operativo centrado sobre todo en los barrios de Tamaraceite y Lomo Apolinario en el que participaron incluso medios áereos de la Policía Nacional. Los agentes han localizado el vehículo utilizado para el secuestro, con restos de sangre en su interior compatibles con la paliza denunciada por la víctima.

Este jueves, tras pasar a disposición judicial, la autoridad competente ha ratificado el ingreso en prisión provisional sin fianza de los dos principales implicados en el suceso.