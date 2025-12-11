Un hombre afronta 12 años de cárcel por violar a una empleada del hogar en Las Palmas de Gran Canaria

La Fiscalía ha pedido una pena de 12 años de cárcel para un hombre acusado de agredir sexualmente a la empleada del hogar que pernoctaba como interna en su vivienda de Las Palmas de Gran Canaria el cinco de agosto de 2023. El juicio por estos hechos está fijado para el próximo martes en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.

La denunciante entró a prestar servicios de asistencia del hogar en un domicilio situado en la calle Palmera el 14 de febrero de 2022. En él convivían el encausado P. L. A. y sus padres, mostrando el primero desde el principio una "actitud cariñosa" hacia la trabajadora, según recoge el escrito de acusación.

El Ministerio Público sostiene que el acusado "culminó sus propósitos libidinosos" el cinco de agosto sobre las tres de la tarde. Presuntamente, aprovechó que sus padres estaban de viaje y se dirigió a la víctima cuando había acabado su jornada laboral y salía de la ducha con una toalla puesta.

Le dijo que "no se tenía que enterar nadie"

La esperó dentro de su habitación y le dijo que le iba a quitar la toalla mientras ella se oponía, mantiene esta parte.

El documento acusatorio recoge que la empleada se quedó bloqueada y no opuso resistencia por miedo a la corpulencia del varón, ocasión que este último aprovechó para forzarla. Después, añade la Fiscalía, le dijo que "era un secreto" y que "no se tenía que enterar nadie".