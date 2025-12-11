La Isleta celebra el viernes 12 un encuentro por la inclusión con talleres de arte y juegos de mesa

'La Isleta, unida por la inclusión', llega a la ciudad el viernes 12. Se trata de un encuentro comunitario que busca reforzar el espíritu participativo del barrio y promover la igualdad de oportunidades a través de actividades accesibles, creativas y abiertas a toda la ciudadanía.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, junto a las entidades sociales del territorio y con la participación activa de vecinos y vecinas, combina actividades de difusión por la mañana, centradas en la sensibilización y el intercambio de experiencias, y actividades participativas por la tarde, donde la comunidad podrá disfrutar de propuestas culturales, deportivas y expresivas dirigidas a todos los públicos.

Construir comunidad

El concejal de distrito, Héctor Alemán, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas para construir comunidad. "La Isleta siempre ha sido un barrio que se reconoce en la diversidad y en la convivencia. Con esta jornada reafirmamos nuestro compromiso de crear espacios donde todas las personas puedan participar, expresarse y disfrutar en igualdad", dijo.

Alemán añadió que la programación evidencia la fuerza del tejido social del barrio: "Hoy demostramos que la inclusión no es un concepto abstracto, sino un trabajo que se hace en la calle, codo a codo con las entidades y con la vecindad. La participación de tantos colectivos muestra lo que somos capaces de construir cuando trabajamos unidos".

El concejal también agradeció la implicación de las asociaciones participantes: "Nuestro reconocimiento a todas las organizaciones que han sumado esfuerzos para que esta jornada sea posible. Son un ejemplo de compromiso y de cómo el barrio puede seguir creciendo desde la cooperación y la sensibilidad social".

Una programación diversa y accesible

La jornada arranca a las 11:00 horas con la presentación del encuentro y la difusión de una Guía para organizar eventos inclusivos, a la que seguirá una serie de charlas, talleres y muestras teatrales a cargo de asociaciones como Club Sin Barreras Driving, Asociación Espiral y Plena Inclusión Canarias.

Durante la tarde, el barrio se transformará en un gran espacio de convivencia, ofreciendo propuestas simultáneas en diferentes zonas: talleres de arte, actividades deportivas, juegos de mesa, dinámicas creativas, iniciación al tenis de mesa, bailoterapia, zumba y un taller de montaje en bicicleta, entre otras iniciativas.

El punto culminante será el Talent Show, un espectáculo participativo dirigido a que todas las personas puedan expresar sus capacidades y talentos en un entorno seguro, animado y accesible para todos los perfiles del barrio.

'La Isleta, unida por la inclusión' celebra un modelo de barrio que apuesta por la accesibilidad universal, la convivencia intergeneracional y el trabajo colaborativo. La jornada no solo visibiliza la diversidad del territorio, sino que impulsa la participación activa de colectivos, familias y personas con diferentes capacidades, reconociendo el derecho de todas y todos a disfrutar de un ocio seguro, diverso y enriquecedor.