Oferta de empleo público: el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria saca 46 plazas para Limpieza

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en su sesión celebrada este jueves, ha aprobado la Oferta de Empleo Público del Órgano Especial de Administración del Servicio Municipal de Limpieza correspondiente al año 2025, que incorpora 46 plazas destinadas a reforzar el personal operativo, técnico y administrativo del servicio y a impulsar la promoción interna y la estabilización del empleo público. La convocatoria incluirá 22 plazas del turno libre 24 plazas de promoción interna.

La concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, ha explicado que este acuerdo se ha validado tras el trabajo conjunto de su área y de la Concejalía de Limpieza, dirigida por Héctor Alemán, en coordinación con la representación sindical del personal. Martín ha subrayado que la propuesta cumple con toda la normativa estatal y autonómica en materia de empleo público.

Empleo público de calidad

“Las 46 plazas aprobadas se distribuyen entre las derivadas de las bajas producidas durante el ejercicio anterior y las correspondientes a promoción interna. Así, esta oferta supone una apuesta decidida por un servicio público de calidad y la mejora de la gestión directa del Servicio Municipal de Limpieza” ha indicado Martín.

Por su parte, el concejal de Limpieza, Héctor Alemán, ha destacado la importancia de esta oferta para seguir modernizando y reforzando un servicio esencial. “Esta ampliación de la plantilla supone un avance muy significativo para mejorar la eficacia de los equipos que trabajan cada día en nuestras calles. Con estas nuevas plazas aseguramos más capacidad de respuesta, más estabilidad y mejores condiciones para el personal”, ha señalado Alemán.

Plazas de nuevo ingreso

La Oferta de Empleo Público aprobada incorpora 22 plazas destinadas a nuevo ingreso en categorías funcionales y operativas del Servicio Municipal de Limpieza, tanto de carácter funcionario como laboral, en los grupos A, C1 y C2. Entre estas se incluyen plazas de técnica o técnico superior, asesoría jurídica, relaciones laborales y prevención de riesgos laborales.

En las categorías laborales, la oferta contempla plazas de personal especialista de mecánica, personal de recogida de residuos sólidos urbanos y personal operativo de limpieza viaria. Dos de estas plazas se reservan para personas con discapacidad, de acuerdo con la normativa vigente: una para discapacidad intelectual y otra para discapacidad física, sensorial o psíquica.

Las plazas de acceso libre se corresponden con bajas producidas durante 2024 —jubilaciones, renuncias, excedencias u otras situaciones incluidas en la legislación— y se encuentran dotadas presupuestariamente.

Plazas de promoción interna

La oferta incorpora además 24 plazas destinadas a promoción interna con el fin de favorecer la carrera profesional del personal. Estas plazas permitirán avanzar en la cobertura de puestos de responsabilidad en las áreas de supervisión, gestión de flota, organización de equipos y administración, así como en funciones de conducción y operativas esenciales del servicio.

Una vez aprobado el acuerdo en la Junta de Gobierno, las convocatorias de cada plaza se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica municipal, donde se detallarán los requisitos, las bases y los sistemas de selección.