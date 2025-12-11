Las Palmas de Gran Canaria adjudica el nuevo Servicio de Ayuda a Domicilio por 34,5 millones

La Junta de Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado la adjudicación del nuevo Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), un contrato valorado en 34.553.282,78 euros destinado a reforzar la atención a personas mayores y con necesidades de apoyo en el hogar. La licitación, impulsada por la Concejalía de Bienestar Social, supone una de las mayores inversiones municipales realizadas en este ámbito.

El servicio se ha organizado en cuatro lotes territoriales para mejorar la proximidad a los usuarios y optimizar la gestión en todos los distritos. Cada lote ha sido adjudicado a una entidad especializada tras un procedimiento abierto: Asidma Servicios Sociales (6,7 millones), la Fundación para el Estudio y la Promoción de la Acción Social –FEPAS– (9,8 millones), Servisar Servicios Sociales (10,6 millones) y Atende Servicios Integrados S.L. (7,3 millones). El contrato tendrá una duración inicial de dos años, prorrogable por otros dos.

Un modelo orientado a la autonomía personal

El SAD municipal combina apoyos personales —como cuidados básicos, acompañamiento o asistencia en la alimentación— con tareas de carácter doméstico, desde la limpieza y el mantenimiento de la vivienda hasta la preparación de comidas. El nuevo contrato integra, además, prestaciones de apoyo psicológico y formación en habilidades para la vida diaria, con el objetivo de prevenir situaciones de aislamiento y fortalecer la autonomía de las personas atendidas.

Cobertura en todos los distritos

El lote 1 prestará servicio en Vegueta, Cono Sur y Tafira; el lote 2, en los distritos Centro e Isleta-Puerto-Guanarteme; el lote 3, en Ciudad Alta; y el lote 4, en Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya. En cada uno de ellos se incorporará también la gestión de las Unidades Técnicas de Inclusión Social vinculadas a los centros municipales de acogida.

Equipos multidisciplinares

La prestación será desarrollada por auxiliares de ayuda a domicilio, trabajadores sociales, personal administrativo y equipos de coordinación, junto a perfiles específicos como podología, animación sociocultural o apoyo técnico, con el fin de adecuar la atención a las necesidades de cada usuario.

La concejala Carmen Luz Vargas destacó que la adjudicación permite garantizar “estabilidad y continuidad” en un servicio que constituye un recurso esencial dentro del sistema municipal de cuidados.