Pleno de reproches y ausencias en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el Caso Valka

El pleno extraordinario para abordar el caso valka que llevaba solicitando el Partido Popular desde el año pasado acaba sin novedades y con la ausencia de los portavoces de la oposición, Jimena Delgado (PP), Alberto Rodríguez (Vox), y David Suárez (CC). La sesión, en la que se estrenó Alexis Rodríguez como concejal en sustitución de Inmaculada Medina, transcurrió con mucho ruido y con reproches de ida y vuelta entre el grupo de gobierno y la bancada de la derecha. La alcaldesa, Carolina Darias, defendió las acciones que han tomado hasta ahora en relación a la supuesta trama de corrupción que afecta a diversas áreas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

"Quiero dejar claro que nuestro propósito ha sido y será dar transparencia, arrojar responsabilidad y prudencia", indicó Darias. La alcaldesa hizo un desglose de las medidas tomadas hasta ahora por parte del Ayuntamiento para colaborar con la justicia. Entre las que destacan, personarse en la causa como perjudicados, revisar los contratos con las empresas vinculadas en la supuesta trama de corrupción y el cese de la que fuera gerente de Geursa, Marina Más, en noviembre del año pasado.

Moción del PP

El PP presentó una moción, defendida por su viceportavoz, Ignacio Guerra de la Torre, planteaba nueve puntos con medidas para abordar el Caso Valka por parte del Consistorio municipal. Algunas de estas ya estaban desfasadas, puesto que los populares solicitaron este pleno en agosto del año pasado tras conocerse la investigación que había iniciado Anticorrupción. Tras la negativa de la Secretaría del Pleno, fueron los tribunales quienes les dieron la razón a los populares, obligando al Ayuntamiento a celebrar esta sesión.

Entre las medidas planteadas por el PP, estaba apartar de sus funciones a la gerente de Geursa -medida que el Ayuntamiento tomó hace más de un año-; iniciar una revisión de oficio de todos los expedientes administrativos que se encuentran bajo investigación judicial; designar un grupo de funcionarios que hagan esta tarea; elevar al pleno dicho informe; solicitar a la intervención la comprobación de los mecanismos de fiscalización y control; revisar los contratos de Parques y Jardines; estudiar la contratación de una auditoría externa; elaborar un informe de la misma; e instar a Geursa a que revise los expedientes de despido de empleados.