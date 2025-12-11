Operativas portuarias
Tres horas y cuatro contenedores: así está siendo la delicada maniobra con el 'One Continuity' en el Puerto de Las Palmas
Los estibadores trabajan con cautela en el barco que perdió carga tras un accidente marítimo, priorizando la retirada de contenedores peligrosos
A las 11.00 horas, tres después de que los estibadores del Puerto de Las Palmas comenzaran a trabajar en el Muelle Virgen del Pino, solo se habían descargado cuatro contenedores del One Continuity, el barco que entró este miércoles en el recinto portuario de la capital grancanaria tras sufrir un accidente en alta mar y perder parte de la carga que portaba.
El presidente de los estibadores, Maximiliano Díaz, explica que los trabajadores portuarios están actuando "con bastante tranquilidad" porque es una operativa con "bastante peligrosidad".
Los más peligrosos, primero
En las tres primeras horas, se han retirado los cuatro contenedores que más peligro corrían de caer al cantil del muelle donde está la terminal de Boluda.
El One Continuity navega bajo bandera de Singapur, lugar al que se dirigía desde el puerto de Le Havre, en Francia. Seis días después de partir desde allí, cuando pasaba cerca de la costa del sur de Gran Canaria, un golpe de mar hizo que cayeran al agua unos 45 contenedores vacíos, según han informado, y varias columnas de la carga se desestabilizara, por lo que pidió permiso para atracar en el Puerto de Las Palmas.
Activación del plan de seguridad y primeros trabajos
Tras realizar un plan de seguridad y evaluar la situación de los contenedores, un equipo de estibadores especializados en operativas de riesgo como estas empezó a trabajar en el Muelle de la Virgen del Pino a las 8.00 horas.
