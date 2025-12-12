El Ayuntamiento renueva el letrero de Las Coloradas tras más de 25 años

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha completado la restauración integral del tradicional letrero de Las Coloradas, situado en la entrada del barrio y considerado un elemento identitario para residentes y visitantes. La actuación, impulsada por la concejalía del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, responde a una demanda mantenida por la ciudadanía desde hace años.

Un rótulo deteriorado tras más de dos décadas

La estructura, con más de 25 años de antigüedad, presentaba corrosión generalizada y la pérdida de varias piezas. Ante este deterioro, el Distrito decidió acometer una intervención completa para recuperar la imagen original del rótulo y asegurar su conservación en el tiempo.

El concejal del distrito, Héctor Alemán, destacó la relevancia de la actuación para la comunidad local, al tratarse de un símbolo de identidad del barrio. Según señaló, la recuperación del letrero responde a un compromiso adquirido con los vecinos y vecinas.

Trabajos de restauración y materiales empleados

Los trabajos incluyeron el recorte y tratamiento de las partes dañadas mediante radial, que fueron sustituidas por nuevas piezas elaboradas en plasma con chapa de acero al carbono de 5 mm. Los postes fueron lijados y reforzados, mientras que las letras recibieron una capa de minio anticorrosivo y dos manos de pintura: rojo bermellón para los postes y blanco para las letras.

Una intervención enmarcada en mejoras recientes del barrio

Alemán recordó que esta actuación se suma a otras mejoras ejecutadas en los últimos meses en Las Coloradas, como la renovación de la cancha de petanca, trabajos en el campo de fútbol Jorge Pulido, el avance del Plan de Higiene Urbana, la retirada del palmeral deteriorado o el apoyo a las fiestas de Nuestra Señora de Fátima. También anunció que está próxima la renovación de la cancha deportiva de la plaza, pendiente del acopio de materiales.

Con la restauración del letrero, el Ayuntamiento reafirma su intención de conservar elementos vinculados a la memoria colectiva del barrio y atender las reivindicaciones vecinales que buscan preservar su identidad.