La borrasca Emilia deja sus primeras consecuencias visibles en la capital grancanaria

En la calle Luis Morote, el viento sacude las calles y levanta murmullos de preocupación. En medio del asfalto, una palmera se dobla una y otra vez, sacudida por las rachas que trae la borrasca Emilia. No ha caído aún, pero amenaza con hacerlo y su silueta inclinada se ha convertido en una advertencia visual del riesgo que corre la ciudad.

Los viandantes observan con inquietud el movimiento del árbol, cuyas raíces parecen resistir por ahora al embate del viento.

Rachas de viento y alerta máxima

La Dirección General de Emergencias mantiene la alerta máxima por viento y fenómenos costeros en toda Canarias. En Las Palmas de Gran Canaria, se han superado los 80 km/h en zonas abiertas, lo que ha provocado otros incidentes como caídas de ramas, desplazamiento de objetos y afectación del mobiliario urbano.