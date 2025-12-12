La borrasca Emilia deja sus primeras consecuencias visibles en la capital grancanaria
Una palmera al borde del colapso en pleno centro de Las Palmas por el temporal
En la calle Luis Morote, el viento sacude las calles y levanta murmullos de preocupación. En medio del asfalto, una palmera se dobla una y otra vez, sacudida por las rachas que trae la borrasca Emilia. No ha caído aún, pero amenaza con hacerlo y su silueta inclinada se ha convertido en una advertencia visual del riesgo que corre la ciudad.
Los viandantes observan con inquietud el movimiento del árbol, cuyas raíces parecen resistir por ahora al embate del viento.
Rachas de viento y alerta máxima
La Dirección General de Emergencias mantiene la alerta máxima por viento y fenómenos costeros en toda Canarias. En Las Palmas de Gran Canaria, se han superado los 80 km/h en zonas abiertas, lo que ha provocado otros incidentes como caídas de ramas, desplazamiento de objetos y afectación del mobiliario urbano.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas