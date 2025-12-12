Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Contenedores Puerto Las PalmasBorrasca Emilia en CanariasConexión aérea Canarias - SevillaLuchador de MMA 'Caracol'UD Las PalmasTerraza El Atlante
instagramlinkedin

La borrasca Emilia deja sus primeras consecuencias visibles en la capital grancanaria

Una palmera al borde del colapso en pleno centro de Las Palmas por el temporal

Las rachas superan los 80km/h y provocan escenas de riesgo en pleno centro

Las rachas superan los 80km/h y provocan escenas de riesgo en pleno centro

LP/DLP

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

En la calle Luis Morote, el viento sacude las calles y levanta murmullos de preocupación. En medio del asfalto, una palmera se dobla una y otra vez, sacudida por las rachas que trae la borrasca Emilia. No ha caído aún, pero amenaza con hacerlo y su silueta inclinada se ha convertido en una advertencia visual del riesgo que corre la ciudad.

Los viandantes observan con inquietud el movimiento del árbol, cuyas raíces parecen resistir por ahora al embate del viento.

Noticias relacionadas y más

Rachas de viento y alerta máxima

La Dirección General de Emergencias mantiene la alerta máxima por viento y fenómenos costeros en toda Canarias. En Las Palmas de Gran Canaria, se han superado los 80 km/h en zonas abiertas, lo que ha provocado otros incidentes como caídas de ramas, desplazamiento de objetos y afectación del mobiliario urbano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  4. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  5. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  6. Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
  7. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  8. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas

La borrasca Emilia deja sus primeras consecuencias visibles en la capital grancanaria

La borrasca Emilia deja sus primeras consecuencias visibles en la capital grancanaria

La Policía Nacional entrega los premios del XVI concurso pictórico 'Policía Somos Todos' en Canarias

La Policía Nacional entrega los premios del XVI concurso pictórico 'Policía Somos Todos' en Canarias

La solidaridad canaria impulsa proyectos deportivos juveniles en Gambia

La solidaridad canaria impulsa proyectos deportivos juveniles en Gambia

La capital grancanaria busca repetir como escala de la Mini Transat con una nueva candidatura internacional

La capital grancanaria busca repetir como escala de la Mini Transat con una nueva candidatura internacional

Carolina Darias se reúne con los vecinos del Barranquillo Don Zoilo por el carril bici

Carolina Darias se reúne con los vecinos del Barranquillo Don Zoilo por el carril bici

El reaslfaltado de la calle Cayetana Manrique obliga a cortar varias calles de Guanarteme durante tres noches consecutivas

El reaslfaltado de la calle Cayetana Manrique obliga a cortar varias calles de Guanarteme durante tres noches consecutivas

La borrasca Emilia impide a los estibadores del Puerto de Las Palmas terminar de descargar los contenedores del barco siniestrado

La borrasca Emilia impide a los estibadores del Puerto de Las Palmas terminar de descargar los contenedores del barco siniestrado

Las Palmas de Gran Canaria crece en población hasta las 381.868 habitantes

Las Palmas de Gran Canaria crece en población hasta las 381.868 habitantes
Tracking Pixel Contents