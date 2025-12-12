La borrasca Emilia roba la Navidad: el viento hace volar los adornos en Mesa y López

La borrasca Emilia empieza a pasar factura. Aunque las lluvias marcaron la mañana del viernes en Las Palmas de Gran Canaria, por la tarde apenas se dejaron ver y dieron paso al viento, cada vez más fuerte, que se nota sobre todo en las zonas más abiertas.

Las primeras consecuencias ya se han visto en las decoraciones navideñas, como las colocadas en Mesa y López. Mi Playa de Las Canteras ha compartido en redes sociales varios vídeos en los que se ve cómo algunas ristras de luces, enrolladas en los árboles, salen volando, o cómo otros adornos que estaban en pie acaban en el suelo.

Suspensión de actos y alertas

Y no solo se han visto afectadas las decoraciones. Son muchos los actos navideños que han sido suspendidos o aplazados por el paso del temporal. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dejado en suspenso, desde la tarde del viernes y hasta nuevo aviso, numerosos eventos, entre ellos conciertos, talleres infantiles, espectáculos lumínicos y la recogida solidaria de juguetes. Algunas actividades ya cuentan con nuevas fechas, mientras que otras se reprogramarán en función de la evolución del tiempo.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha actualizado la alerta por fenómenos costeros, que pasa a alerta máxima desde las 18:00 horas de este viernes, y ha activado también las alertas por lluvias e inundaciones costeras, manteniendo además la alerta por vientos.

Asimismo, continúa activo el Plan de Emergencias Municipal (PEMULPA) para atender cualquier incidencia derivada del temporal, siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

Desde el Consistorio se recomienda extremar las precauciones ante los fuertes vientos, asegurando puertas y ventanas, retirando objetos de balcones y azoteas y evitando desplazamientos innecesarios.

También se aconseja alejarse de zonas arboladas, estructuras inestables y de la costa, así como evitar actividades al aire libre y marítimas mientras persista el aviso y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.