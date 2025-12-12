Cambios en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: Alexis Rodríguez, nuevo concejal de Coordinación Territorial

Alexis Rodríguez Suárez será el nuevo concejal de Coordinación Territorial de Las Palmas de Gran Canaria. El edil, que tomó posesión de su acta este jueves en un pleno extraordinario, toma así el relevo a Inmaculada Medina en una de las áreas que esta llevaba desde el inicio del mandato. Medina dimitió el pasado mes de noviembre tras ser declarada como investigada por el juez Rafael Passaro dentro de la supuesta trama de corrupción del 'Caso Valka'.

La reestructuración de las áreas de gobierno del Ayuntamiento capitalino se ha ido dando a conocer poco a poco. Por el momento, la alcaldesa, Carolina Darias, no ha anunciado cómo quedará finalmente el nuevo organigrama tras la salida de Medina, quien era cuarta teniente de alcaldesa y concejala de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas.

¿De qué se encarga Coordinación Territorial?

El nuevo concejal asume Coordinación Territorial, que es el área encargada de dirigir la acción de los cinco distritos que componen el municipio y sus concejales delegados. Rodríguez Suárez tiene experiencia en el movimiento vecinal, puesto que ha sido presidente de la asociación de vecinos de Costa Ayala durante 25 años.

El actual edil de Limpieza, Héctor Alemán, será quien asuma Carnaval. Este es desde la semana pasada vicepresidente de la Sociedad de Promoción, tras el ascenso de Josué Íñiguez a presidente del organismo en calidad de concejal de Cultura.

Además, el puesto de consejero que tenía Medina en Emalsa pasa a ocuparlo el edil de Urbanismo, Mauricio Roque. Se desconoce si finalmente llevará el área de Aguas en sus manos, que ahora mismo está en las de Francisco Hernández Spínola (Hacienda) de manera provisional.