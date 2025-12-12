Candi Dog, la empresa canaria que elabora menús 'gourmets' para perros con ingredientes naturales

Para muchos, los perros son como hijos, y los tratan como tal. A sus compañeros de vida le dan lo mejor, y gastan lo que sea necesario por su salud y por mejorar sus opciones gastronómicas. Los animales han pasado de ser mascotas, a parte de la familia. Y con esta filosofía de cuidar de la familia nació Candi Dog, una empresa integrada en el callejero de Guanarteme, que cocina menús ‘gourmets’ para los mimados perros de la casa, solo con ingredientes naturales.

Cristo Santana, el jefe de cocina, está embelesado por Dori, su perra de 12 años. El cocinero explica que al principio le daba pienso, pero llegó un momento en el que la perra dejó de comer. «No sé si era por cansancio, pero no quería más», explica. Por ello, se vio en la necesidad de cocinarle en casa, pero con el ajetreo de la rutina era imposible en ocasiones. «A veces no tenemos ganas de cocinarnos a nosotros mismos, imagínate hacer otra comida de cero y separada para el perro», reflexiona. Así, nació la idea de simplificar los procesos para los dueños que buscaban darle una mejor alimentación a sus mascotas, pero que no tienen tiempo para ponerse manos a la obra en la cocina.

Candidog, una empresa que hace comida para perros con ingredientes naturales / José Carlos Guerra

Tres menús

«Cuando un saco de pienso está meses y meses en un supermercado y tú lo llevas a casa y lo tienes durante un mes entero y ese producto no se pone malo, no sabes qué tipo de conservantes y aditivos tiene para que se mantenga de la misma manera», expone Santana. El cocinero abandera que la lista de ingredientes de los preparados que realizan de forma artesanal es muy corta. Cuentan con opciones de pollo, ternera, pavo y salmón, que están complementados con verduras como calabacín, zanahorias, papas o guisantes.

Los tres menús están elaborados por un veterinario para aportar todos los nutrientes que necesitan los perros en una dieta equilibrada. «Nosotros tenemos que comer ciertas proteínas al día, carbohidratos, vitaminas, y minerales, y para los perros es igual», detalla.

Con este tipo de alimentación la empresa promete que mejora el bienestar del animal, aumenta la vitalidad, mejora el aliento, fortalece el pelo, ayuda a la digestión y fortalece el sistema inmunológico para que los peludos estén más contentos y activos. Para escoger las porciones se tiene en cuenta la raza, el peso y la actividad habitual de la mascota. «No es un lo mismo un perro que hace senderismo, que un perro que está en su casa 24 horas. No gasta las mismas energías ni calorías», aclara Santana.

Medio centenar de clientes

En la cocina de Candi Dog lo preparan, envasan al vacío por ración, lo congelan y lo envían a domicilio en una caja que contiene la comida de todo un mes. «La persona solo tiene que descongelarla un día antes y ponerle cada bolsita a su perro por día», cuenta el cocinero.

En los dos años que llevan funcionando han conseguido sumar a 50 clientes de cuatro patas. «Nosotros decimos que es una familia», dice Santana, que asegura que han llegado a realizar quedadas para conocerse. «Los perros están felices, los dueños están felices y al final todo se contagia», añade.

Tras un vídeo que subieron en redes sociales y llegó a un gran alcance, el número de clientes interesados desde todo el Archipiélago aumentó de la noche a la mañana. Sin embargo, Santana afirma que al ser una empresa pequeña todavía no pueden asumir la expansión más allá de Gran Canaria, y han tenido que cerrar el formulario de inscripciones. «Esto es muy casero y manual, nosotros los paquetes los rellenamos sin maquinaria, sino con una manga pastelera y nos lleva horas de trabajo», apunta. De esta manera están buscando inversores para llevar su comida a los comederos de los perros de todas las Islas.

¿Es caro?

Santana apunta que el servicio está enfocado para aquellos que «aman a su mascota» porque, reconoce, no son «la opción más económica del mercado». El cocinero pone sobre la mesa un estimado de los precios: «Mi perra que pesa unos 30 kilos cuesta unos 130 euros, pero un perro pequeño puede costar 70». Aunque afirma que al comprar un pienso de «buena calidad» el gasto es similar para el bolsillo del dueño. «Tenemos clientes que nos dicen que no les merece la pena todo el trabajo que hacemos nosotros, porque no sale rentable cocinarlo en casa», indica.

Santana asegura que su perra Dori ya no come nada que sea procesado. Y después de comer los menús ‘gourmets’ ya ni prueba el pienso ni las golosinas. «Su golosina es manzana, y trozos de zanahoria, porque cuando un animal come sano, si le das una golosina artificial ya no la quiere», destaca. Para él, los dueños de perros son «muy frikis» porque quieren lo mejor para el animal «como si fuera un hijo». Y, como dice el dicho, estómago lleno, corazón contento, también en el caso de los ‘hijos perrunos’.