La capital grancanaria busca repetir como escala de la Mini Transat con una nueva candidatura internacional

Las Palmas de Gran Canaria, La Rochelle y Salvador de Bahía han dado un paso conjunto para acoger la Mini Transat en las ediciones de 2027 y 2029. Las tres ciudades presentaron esta semana su candidatura en Lorient, donde expusieron ante el Comité de Dirección de la Classe Mini los detalles organizativos, logísticos y deportivos de su propuesta. La decisión final se conocerá en el primer trimestre de 2026.

Una candidatura con enfoque sostenible y sólido

La propuesta destaca por su arquitectura logística y por una organización que prioriza la reducción de la huella de carbono durante toda la competición. También incorpora medidas para favorecer la participación femenina, un objetivo que la organización considera clave para reforzar la diversidad en la vela oceánica.

El concejal de Turismo, Desarrollo Local y Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, subrayó que optar a organizar esta regata representa una oportunidad con impacto “promocional, económico y deportivo” para la ciudad. Añadió que la candidatura permite reforzar vínculos con “destinos náuticos de referencia” y fomentar la participación canaria en esta disciplina.

Una de las travesías más exigentes del mundo

La Mini Transat es una regata transatlántica en solitario que parte de Francia y cruza cerca de 4.000 millas hasta el Caribe, con escala en Las Palmas de Gran Canaria. Los participantes navegan en barcos de 6,50 metros y lo hacen sin comunicación con tierra, utilizando solo GPS, cartas náuticas de papel y un VHF para recibir información meteorológica, lo que convierte la travesía en una prueba de resistencia y navegación pura.

Experiencia previa y compromiso de la ciudad

La capital grancanaria ya fue escala en 2017 y 2019, dos ediciones en las que consolidó su reputación como sede de grandes eventos náuticos. En esta ocasión, el Ayuntamiento ha presentado un compromiso institucional, técnico y logístico que incluye la capacidad para recibir y asistir a más de 80 embarcaciones durante un periodo de tres a cuatro semanas.

La resolución del comité organizador será publicada en los primeros meses de 2026.