Carolina Darias se reúne con los vecinos del Barranquillo Don Zoilo por el carril bici

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha mantenido este viernes un nuevo encuentro con representantes vecinales del Barranquillo Don Zoilo para evaluar "conjuntamente" el desarrollo de las obras que se ejecutan en la zona con el objetivo de mejorar la movilidad y la accesibilidad del barrio.

En la reunión participaron el concejal de Desarrollo Urbano, Mauricio Roque; el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez y la concejala del distrito de Ciudad Alta, Betsaida González; y personal técnico municipal, además del presidente de la Asociación Vecinal del barrio, Matías Dávila, junto a otros residentes.

Durante el encuentro se ha abordado la evolución del proyecto que está en ejecución y se ha trasladado a los vecinos la viabilidad técnica para trasladar las plazas de aparcamiento al margen opuesto.

Para ello, subrayó la regidora, "hay que proceder a redactar un nuevo proyecto y a licitarlo". Durante ese tiempo, se mantendrá la situación actual, reduciendo la velocidad de la vía a 30km/h e instalando lomos de asno para mejorar la seguridad vial.

Asimismo, de común acuerdo con los representantes vecinales, se integrarán en la actuación la habilitación de giros a la izquierda en la incorporación a la subida del Barranquillo, la reubicación del vado de la farmacia y un reservado para personas con movilidad reducida (PMR).

Propuesta de los vecinos

Los vecinos plantearon nuevas sugerencias que serán analizadas por el personal técnico municipal, como el desvío del trazado del carril bici hacia la vía principal en el tramo del desdoblamiento de la calle Párroco Villar Reina (entre los portales 59 y 49), la creación de un nuevo paso de peatones y la habilitación de una nueva zona de carga y descarga. Las propuestas se estudiarán para su posible incorporación al proyecto en ejecución.

Además, se ha acordado realizar un seguimiento de la solución actual durante los próximos meses.

“Ha sido una reunión satisfactoria, seguimos avanzando en la mejora de la ciudad, siempre de la mano de los vecinos y vecinas”, ha señalado Carolina Darias al término del encuentro.