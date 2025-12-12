La casa más estrecha de Las Palmas de Gran Canaria nunca fue una casa, y hay otra que sí lo parece
La fachada de Vegueta nunca fue una vivienda, sino un acceso del antiguo colegio de San Agustín; otra construcción cercana, hoy abandonada, sí lo parece
El escritor Eduardo Reguera se detuvo ante aquella fachada mínima y se preguntó qué era exactamente. Se permitió imaginar posibles usos y llegó incluso a pensar cómo sería vivir dentro de los 88 centímetros que ocupa el número 10 de la calle Juan E. Doreste, en Vegueta.
La respuesta, sin embargo, era bastante más prosaica y tenía que ver con la propia historia del barrio. Nunca fue una vivienda, sino el acceso de servicio del antiguo colegio de San Agustín, situado en la calle Reyes Católicos. Contaba con una entrada alternativa y poco utilizada al patio desde Juan E. Doreste.
Cuando surgió el misterio, algunos antiguos alumnos aún recordaban haber usado aquella puerta de acceso al patio, e incluso jugar en el largo pasillo que había que atravesar desde allí. Tras el derribo del colegio para levantar nuevas construcciones, quedó como el último resto del edificio, con un aspecto lo bastante engañoso como para hacer pensar en la casa más estrecha de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy, esa puerta permanece condenada.
Aclarado su origen, el misterio se disipa, pero la fachada sigue siendo una rareza urbana que remite a otros casos similares repartidos por la ciudad.
Otra casa que sí lo parece
En el mismo barrio, en la avenida Alcalde Díaz Saavedra Navarro, a apenas unos metros del Mercado de Vegueta, aparece una especie de prima hermana, aunque con un aspecto bien distinto. Una fachada estrecha —algo más generosa que la de Juan E. Doreste— que vuelve a llamar la atención del paseante.
Encajada entre edificios más recientes y actualmente abandonada, contrasta con las construcciones vecinas. Tiene un pequeño balcón canario, dos pisos y una proporción más reconocible, y si hubiera sido una vivienda al uso —o parte de una— no llamaría tanto la atención como su pariente del casco histórico. Remata, además, en una pequeña azotea, un detalle que refuerza su condición doméstica a pesar del escaso espacio.
Más que excepciones, son restos visibles de cómo la ciudad se ha ido ajustando sobre sí misma.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas