Cierre del 'caso Emalsa': la Audiencia Provincial declara firme la absolución de los 15 acusados

Punto y final para el caso Emalsa. Un supuesto fraude de 23 millones de euros al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que nunca existió, pero abrió una brecha durante años en el comité de gerencia de la empresa mixta de aguas. La Audiencia Provincial ha declarado firme esta semana la sentencia por la que absuelve a los 15 directivos que permanecieron más de 13 años acusados de apropiación indebida por contratos y adjudicaciones supuestamente irregulares con Sercanarias, la entidad constituida por los socios privados.

La Fiscalía y las acusaciones particulares, ejercidas por el comité de empresa de Emalsa y la asociación cívica El sol sale para todos, han renunciado a recurrir el fallo y asumen, por tanto, los pronunciamientos del tribunal: que las arcas municipales no se vieron mermadas por las actuaciones de los empresarios y que los trabajos se prestaron de forma correcta.

La sombra sobre la gestión de Emalsa se empezó a sembrar en el año 2012. Juan José Cardona, alcalde de la ciudad entre 2011 y 2015, presentó una denuncia en el mes de diciembre por una serie de contratos con la empresa de los socios de Saur y Valoriza en los que se habría prescindido de la normativa aplicable. Lo hizo movido por una serie de publicaciones en los medios de comunicación que ponían en duda la proporcionalidad de los costes de las adjudicaciones.

Costes ajustados al mercado

La instrucción avanzó y se sentaron al banquillo como presuntos autores de estos hechos 13 directivos: Pablo Abril Martorell, Laura Rivero Padrón, Gerard Thierry, José Luis Rubio Díaz de Tudanca, José Manuel Calderero, Guy Christian Fournier, Oliver Brousse, Pierre Jose Claude, Alfonso Ignacio López Díaz de Durana, Juan Miguel Sanjuán Jover, Jesús Blanco García, José Luis Pérez Talavera y Rafael González Bravo de Laguna. Los otros dos ejecutivos, que estaban acusados como cooperadores necesarios, son Pedro José Higueras Dávila y José Julio Artiles Moragas.

El fallo concluye que no hubo fraude y que los trabajos se prestaron de forma correcta

Sin embargo, el fallo dictado el pasado 27 de noviembre descarta que las "posibles irregularidades" conlleven una responsabilidad penal y hace suyos los argumentos de las defensas, que ejercen los letrados Noelia Afonso Marrero, Julio Cabrera Barreto, Mónica Godoy Suárez, José Joaquín Díaz De Aguilar, Nicolás González-Cuellar y José María Palomino.

La sentencia, en definitiva, señala que los contratos suscritos resultaban "indispensables" para la actividad de Emalsa, sin que ninguno de ellos pueda considerarse superfluo o innecesario. Los servicios adjudicados a Sercanarias se prestaron por unos precios que se ajustaban a los márgenes habituales del mercado y supusieron un ahorro de los costes de personal para el Consistorio.