El Colegio Salesianas María Auxiliadora de Las Palmas de Gran Canaria celebra un mercadillo navideño

Llega la Navidad y, como desde hace 12 años atrás, el Colegio Salesianas María Auxiliadora de Las Palmas de Gran Canaria, ubicado en la calle Tomás Morales 41, prepara su Mercado Solidario. Una iniciativa que cada edición cobra más fuerza y que nació con la idea de impulsar entre los alumnos y alumnas la importancia de ayudar a quienes más lo necesitan y apoyar a pequeños artesanos y comerciantes locales. Así, el centro abrirá sus puertas este sábado 13 de diciembre, de 10.00 a 20.00 horas, para recibir a todas esas personas que quieran formar parte de este movimiento de solidaridad, alrededor de los 20 puestos que participan este año.

La idea, que nació en el año 2013 y se ha consolidado como una cita inamovible en el calendario del barrio de Arenales, se materializó con el propósito de impulsar los pequeños negocios que conforman los puestos. Asimismo, a través de la venta de productos elaborados por ellos mismos, se busca también contribuir a una causa solidaria que permita mejorar sus recursos, apoyar proyectos sociales o cubrir necesidades específicas.

Durante la celebración, este sábado, habrá artesanía, productos hechos a mano, regalos únicos y un ambiente festivo para todas las edades, desde el más pequeño hasta el más mayor. También se habilitará una cantina durante todo el día, donde se podrá degustar multitud de platos para comer.

Talleres gratuitos para toda la familia

Se trata de una jornada muy especial, ya tradición en la comunidad educativa, que esta edición, además, cuenta con diferentes talleres gratuitos para toda la familia, organizados por la asociación juvenil ANSA, conformada por alumnos y antiguos alumnos del colegio que, de manera voluntaria, amenizarán la jornada.

Al mismo tiempo, en el teatro del colegio, se desarrollarán las tradicionales y esperadas felicitaciones navideñas de los niños, niñas y jóvenes. Un momento muy emotivo, preparado junto a los profesores y profesoras con mucho cariño e ilusión, para compartir con la familia mientras se disfruta del talento y el entusiasmo de los más pequeños, desde Infantil hasta la ESO.

La directora titular del centro, Sor Pili Santana, asegura que “este tipo de actividades fomentan valores que, desde nuestra comunidad, consideramos de vital importancia para poner en práctica como hábito en nuestro día a día, sobre todo entre nuestro equipo docente y alumnado, tales como la participación, la colaboración y la conciencia social, con el objetivo de involucrarnos y promover valores solidarios” .

“Un año más, este mercadillo se convierte en un espacio de encuentro, cooperación y solidaridad para toda nuestra comunidad educativa y para aquellas personas que quieran compartir con nosotros una jornada que llena corazones y no deja indiferentes” , concluye la responsable del colegio.

Campaña de recogida de alimentos y juguetes

Además del esperado Mercado Solidario de Navidad, el centro ha organizado, días previos al gran evento, una campaña de recogida de alimentos y productos de aseo, entre las familias de la comunidad educativa, para repartir entre las personas más necesitadas del barrio y alrededores. Cada día, kilos de productos diferentes que se recogen y organizan entre el profesorado y el alumnado mayor del colegio, enseñando, a su vez, a los más pequeños la importancia de compartir y ayudar a quienes lo necesitan.

El último día de clase antes de las vacaciones de Navidad, el próximo 19 de diciembre, un paje real llegará al centro para recoger los juguetes a estrenar y otros artículos para jóvenes, como prendas de vestir nuevas o aparatos electrónicos, entre otros, destinados a familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad en estas fechas.

“Salesianas María Auxiliadora es una comunidad comprometida con la sociedad, en especial con las personas más necesitadas, que durante todo el año lleva a cabo iniciativas solidarias de diferente índole” , afirma Sor Pili Santana. “No obstante, la Navidad es la época más mágica del año, donde las ilusiones crecen, y queremos aportar nuestro granito de arena para que la ilusión y la esperanza llegue a todos los hogares posibles” , concluye la directora.