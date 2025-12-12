El concierto dedicado a la magia de Potter y otros actos navideños, aplazados por la borrasca Emilia

Las celebraciones navideñas, en función de las previsiones meteorológicas, se verán afectadas por la borrasca ‘Emilia’ este fin de semana. Este es el motivo por el que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dejado en suspenso o aplazado, a partir de la tarde del viernes 12 y hasta nuevo aviso, los actos previstos como la inauguración del nacimiento canario del Espacio Cultural Jesús Arencibia, los talleres infantiles y los espectáculos lumínicos. También la recogida solidaria de juguetes, la cita «Música en el corazón de Vegueta», el concierto dedicado a la magia de Potter de la Banda Sinfónica Municipal o los conciertos y sesiones de Dj previstos en Santa Catalina.

«Las Navidades del nuevo Potter» con Fasur Rodríguez y Saray Castro, además de su Escuela de Jóvenes Talentos, junto a la formación sinfónica municipal, ya tiene nueva fecha en el calendario: 17 de diciembre a las 20:30 horas. Hasta ese día, tendrán que esperar los melómanos por el hechizo que convierte a Harry Potter en el nuevo Sinatra. Y es que, como se ha avanzado, la cita musical se presenta como un gran espectáculo en el que la obertura de la BSO de John Williams dará paso a una selección de temas icónicos en Santa Ana.

En el caso de los conciertos breves e íntimos que se agrupan en «Música en el corazón de Vegueta», el área de Cultura trabaja en estos momentos en la reubicación de los mismos para que Melania Piñero Trío, Germán López & Yul Ballesteros, Ana Falcón y Parque Central puedan ocupar, tan pronto el tiempo lo permita, los patios de las Casas Consistoriales, la Fundación Mapfre Canarias, la Casa de Colón y el Patio de Los Naranjos.

La recogida de juguetes, sin embargo, tendrá que cancelarse, por lo que las aportaciones solidarias se gestionarán directamente con la Casa de Galicia. La suspensión estos días de los espectáculos lumínicos procurarán evitar el tránsito de personas o coches, lo mismo que el cierre del mercado y la feria de atracciones o la anulación de los talleres y los encuentros musicales con Los 600, Los Lola, Djs y otras actividades familiares.

El Ayuntamiento, en cualquier caso, recuerda a la ciudadanía que podrán ir informándose sobre las nuevas fechas a través de las RR.SS. de @LPACultura.