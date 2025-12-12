El reaslfaltado de la calle Cayetana Manrique obliga a cortar varias calles de Guanarteme durante tres noches consecutivas

La calle Cayetana Manrique, en el barrio de Guanarteme, registrará cortes nocturnos de tráfico la próxima semana debido a las obras de renovación del saneamiento que ejecuta el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Los trabajos obligarán a cerrar la vía durante varias noches para completar tareas de fresado y asfaltado.

Cortes entre el 14 y el 17 de diciembre

Según informó el Consistorio, los cierres se aplicarán en las noches del 14 al 15, 15 al 16 y 16 al 17 de diciembre, en horario de 22:00 a 6:00 horas. La restricción afectará al tramo comprendido entre Fernando Guanarteme y Simancas, donde se llevará a cabo la pavimentación del firme dentro de la actuación municipal.

Vías adyacentes también afectadas

La intervención se extenderá a varias calles que conectan con Cayetana Manrique y que también serán asfaltadas. Así, las vías Luchana, Vergara y Castillejos permanecerán cerradas en el tramo situado entre Almansa y Lepanto, igualmente en horario nocturno.

El Ayuntamiento recomienda planificar los desplazamientos y atender a la señalización provisional instalada en la zona. Cualquier variación en el desarrollo de los trabajos será comunicada a través de los canales municipales habituales.