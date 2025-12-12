Encuentros navideños
Economía azul y eólica marina: claves del encuentro navideño del Clúster Marítimo de Canarias
El Clúster Marítimo de Canarias, con Germán Suárez Calvo al frente, celebró su tradicional brindis navideño tras un año de trabajo y la fijación de nuevas líneas estratégicas
El Clúster Marítimo de Canarias celebró el jueves su tradicional brindis navideño tras la asamblea en la que revisó el cierre anual, evaluó la gestión realizada y fijó las líneas estratégicas que marcarán el próximo ejercicio. Durante el acto, el presidente Germán Suárez Calvo reconoció el trabajo del equipo liderado por la gerente Elba Bueno Cabrera, al que valoró por su dedicación y capacidad para afrontar los desafíos del sector.
Oportunidades y objetivos prioritarios
El director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi), Javier Franco Hormiga, destacó que la economía azul se ha convertido en un “motor estratégico” para Canarias, mientras que la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Shallenberg Rodríguez, insistió en la importancia de reforzar la industria local para liderar el despliegue de la energía eólica marina.
Generación de empleo
Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, afirmó que el CMC es un agente esencial para el Puerto de Las Palmas, generando empleo y oportunidades para empresas y profesionales.
