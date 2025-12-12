La borrasca Emilia impide a los estibadores del Puerto de Las Palmas terminar de descargar los contenedores del barco siniestrado
Boluda, la empresa que gestiona la terminal donde está atracado el 'One Continuity' ha paralizado hasta el lunes los trabajos por mottivos de seguridad
El viento y la lluvia que la borrasca Emilia ha traído este viernes a Las Palmas de Gran Canaria ha obligado a paralizar los trabajos de descarga de los contenedores del One Continuity, el barco que sufrió un golpe de mar el miércoles al sur de Gran Canaria y tuvo que pedir permiso para atracar en el Puerto de Las Palmas después de haber perdido parte de su carga.
Los estibadores de La Luz habían retomado a las ocho de la mañana de este viernes los trabajos a pesar de la lluvia después de que en la primera jornada hubieran retirado de la embarcación un total de 20 cajas de carga.
El presidente del colectivo, Maximiliano Díaz, explica que los trabajadores portuarios tenían previsto terminar con la tarea durante la mañana, pero el viento y la lluvia impide que se pueda trabajar suspendidos en la cesta de una grúa con garantías de seguridad. Ahora que los contenedores que más riesgo de caer tenían están en tierra firme, las labores eran más ágilesy solo en las tres horas y media que pudieron trabajar este viernes retiraron otros 14.
Contenedores asegurados en el Muelle Virgen del Pino
Este jueves se procedió a asegurar y retirar del barco los contenedores que más peligro corrían de caer al cantil del Muelle Virgen del Pino, una terminal que gestiona la empresa Boluda. Las cajas de carga, que estaban vacías, se están apilando y volverán a colocarse en el barco una vez que se haya comprobado si este ha sufrido desperfectos y sea reparado en caso de que así fuera.
Una operativa delicada y de alta especialización
Los estibadores están realizando estas tareas con dos grúas de tierra. En la cesta de una de ellas van dos trabajadores que se encargan de enganchar las trincas de la otra grúa en los laterales de los contenedores antes de abrir y desenganchar los twistlock, las piezas que los unen. Se trata de una tarea muy delicada, complicada y peligrosa, ha apuntado Díaz, que resalta la profesionalidad y la gran especialización de este colectivo en el Puerto de Las Palmas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas