La borrasca Emilia impide a los estibadores del Puerto de Las Palmas terminar de descargar los contenedores del barco siniestrado

El viento y la lluvia que la borrasca Emilia ha traído este viernes a Las Palmas de Gran Canaria ha obligado a paralizar los trabajos de descarga de los contenedores del One Continuity, el barco que sufrió un golpe de mar el miércoles al sur de Gran Canaria y tuvo que pedir permiso para atracar en el Puerto de Las Palmas después de haber perdido parte de su carga.

Los estibadores de La Luz habían retomado a las ocho de la mañana de este viernes los trabajos a pesar de la lluvia después de que en la primera jornada hubieran retirado de la embarcación un total de 20 cajas de carga.

El presidente del colectivo, Maximiliano Díaz, explica que los trabajadores portuarios tenían previsto terminar con la tarea durante la mañana, pero el viento y la lluvia impide que se pueda trabajar suspendidos en la cesta de una grúa con garantías de seguridad. Ahora que los contenedores que más riesgo de caer tenían están en tierra firme, las labores eran más ágilesy solo en las tres horas y media que pudieron trabajar este viernes retiraron otros 14.

Contenedores asegurados en el Muelle Virgen del Pino

Este jueves se procedió a asegurar y retirar del barco los contenedores que más peligro corrían de caer al cantil del Muelle Virgen del Pino, una terminal que gestiona la empresa Boluda. Las cajas de carga, que estaban vacías, se están apilando y volverán a colocarse en el barco una vez que se haya comprobado si este ha sufrido desperfectos y sea reparado en caso de que así fuera.

Una operativa delicada y de alta especialización

Los estibadores están realizando estas tareas con dos grúas de tierra. En la cesta de una de ellas van dos trabajadores que se encargan de enganchar las trincas de la otra grúa en los laterales de los contenedores antes de abrir y desenganchar los twistlock, las piezas que los unen. Se trata de una tarea muy delicada, complicada y peligrosa, ha apuntado Díaz, que resalta la profesionalidad y la gran especialización de este colectivo en el Puerto de Las Palmas.