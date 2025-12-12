Grave una mujer tras colisionar un vehículo contra una columna del antiguo Estadio Insular en Las Palmas de Gran Canaria

Una mujer resultó gravemente herida en la madrugada de ete viernes, 12 de diciembre, tras un accidente de tráfico registrado en la calle General Mas de Gaminde, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

El vehículo en el que viajaban los afectados chocó contra una columna situada junto al antiguo Estadio Insular, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, que recibió la alerta del accidente a las 3.28 horas.

Actuación de los servicios de emergencia

Tras recibir la alerta, el CECOES activó de inmediato los recursos disponibles del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada, una sanitarizada y otra de soporte vital básico. También intervinieron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de la capital, así como agentes de la Policía Local.

El personal sanitario del SUC atendió a los dos ocupantes del vehículo. La mujer presentaba múltiples traumatismos de carácter grave y fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. El otro afectado, un hombre, fue evacuado en ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria para su valoración.

Regulación del tráfico y primeras investigaciones

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria se encargó de regular la circulación en la zona, afectada por la presencia de los equipos de emergencia, y elaboró el atestado policial para esclarecer las causas del siniestro. De momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias que provocaron la colisión.