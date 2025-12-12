José Antonio Perdigones Bautista: «Pretendemos atender a niños de Irak y Siria desplazados a Beirut»

¿Qué estímulos ofrece para sus creyentes la coronación canónica de María Auxiliadora en 2026, con un preámbulo que ha de ser presidido hoy sábado por el obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, en la parroquia de Santa Catalina de Alejandría?

Es una gran alegría para todos los devotos de María Auxiliadora, y un reconocimiento eclesiástico de la importancia y devoción que irradia esta imagen. La coronación canónica es uno de los Ritos litúrgicos católicos, instituido en el siglo XVII e incorporado en el siglo XIX a la liturgia romana, usado para resaltar la devoción por una advocación mariana y consiste en la imposición de una corona o coronas al icono o imagen escogida. Podemos pensar que la coronación canónica no es más que una celebración multitudinaria en torno a una imagen de la Santísima Virgen en la que el obispo pone sobre las sienes de la imagen de María Santísima la corona que le ofrece su pueblo. Pero eso es simplemente un momento de todo lo que es una coronación. Es un proceso en el que hay que demostrar que una imagen concreta recibe un culto multisecular, Demostrado esto, la autoridad eclesiástica determina coronarla.

La efeméride se hace coincidir en mayo 2026 con el centenario de la llegada de la imagen de Auxiliadora por vez primera a Canarias. ¿Qué factores y personajes promovieron su venida a Las Palmas?

El primer factor es la arribada de los primeros salesianos a Las Palmas de Gran Canaria, el 8 de diciembre de 1923. Fruto de la generosidad de don Alejandro Hidalgo y del interés de algunas personas más. Desde el primer momento se inculcó la devoción a María Auxiliadora. Fecha clave sería el 26 de mayo de 1926, con el desembarco en el Puerto de la Luz de la imagen de María Auxiliadora, procedente de Barcelona. Era obra de los afamados talleres de carpintería de Salesianos-Sarriá. Don Ignacio Plá y Faura, salesiano coadjutor, escribía entusiasmado: «¡Día magno! Hoy se desembaló la imagen de María Auxiliadora, que vino sin novedad. Es hermosísima; le tocamos la marcha real. Estuvo don Alejandro Hidalgo. Conmovido fue el primero en besarle el pie».

Entre los detalles para el evento litúrgico-social de este sábado se apunta el cartel anunciador, obra del artista Juan Manuel Ayala Pérez

Juan Manuel Ayala es un pintor cordobés. Un artista vinculado estrechamente al arte sacro y a la espiritualidad cristiana. Conocido por su estilo inconfundible, heredero de la tradición de los grandes maestros antiguos, con ecos del Renacimiento y de la pintura flamenca, especialmente en la delicadeza de los rostros y en la riqueza de los detalles. Concibe la pintura como un camino espiritual, un servicio silencioso a la belleza y a la fe del pueblo. Vamos a tener la dicha de contemplar una creación suya que, una vez más, pone el arte al servicio de la devoción, la fe y la historia viva de nuestro pueblo.

También se estrenará el himno de la coronación, con letra confiada a José Luis Yánez, cronista oficial de Teror, y la música a Eduardo Purriños

A la hora de pensar en una persona que pudiera escribir la letra del himno de la coronación, queríamos que fuera una persona que supiera transmitir sus sentimientos de devoción a la Virgen, y que a la vez conectara con todos aquellos que la leyeran y la cantaran. Pensamos en José Luis por su gran devoción a la Virgen, conocedor de la historia de los salesianos en Teror, y de Canarias en general. Y junto a la letra, tenía que ir la música. Por esto nos fijamos en Eduardo Purriños, estudiante del Conservatorio Superior de Música. Sabíamos que iba a saber responder a lo que se le pedía.

Parece que no será menos importante el anuncio en el mismo acto de un proyecto solidario. ¿Quiénes serán los beneficiados y cómo se articulará?

Los beneficiados serán los niños y jóvenes refugiados de la Escuela Ángeles de Paz en Líbano. Con este proyecto pretendemos atender a la infancia y juevtnud, sobre todo, desplazada de Irak y Siria con sus familias, víctimas de los conflictos en sus respectivos países, y que vive temporalmente en el Líbano. Los salesianos en el país árabe tratan regularmente con los segmentos más vulnerables de la población libanesa.

Comprobada la fuerte presencia de la educación salesiana en Canarias, cabe preguntarle, no obstante, si ha perdido adeptos por el crecimiento del laicismo

Pienso que no. Pero no se puede obviar la realidad religiosa. Una de las características de la educación salesiana es que siempre ha intentado responder a los signos de los tiempos, siendo fieles a los elementos fundamentales. El carisma de San Juan Bosco encaja perfectamente en las distintas culturas, y da respuesta. Basta ver cómo la obra salesiana está presente en 134 países, en los cinco continentes. En España cuentan con numerosas obras educativas y evangelizadoras al servicio de niños, adolescentes y jóvenes. Las dos provincias salesianas cuentan con un total de 95 escuelas, en las que se forman más de 81.000 estudiantes, acompañados por alrededor de 6.000 profesores. El buque insignia de nuestra enseñanza es la Formación Profesional. A los 55 centros de FP acuden unos 18.000 alumnos para aprender un oficio gracias a la labor de más de 2.000 docentes. Además, con más de 300 proyectos en marcha, las 58 plataformas sociales de los Salesianos ofrecen oportunidades para la promoción social y laboral a más de 44.000 destinatarios, apoyados por unos 2.100 educadores y colaboradores. En la isla de Gran Canaria contamos con la presencia del colegio salesiano en Las Palmas con 1.200 alumnos (Medalla de oro de la ciudad en el 2023). Cabe sumar igualmente los cuatro centros de salesianas en Telde, Árbol Bonito, Guanarteme y Tomás Morales, con más de 2000 alumnos. Y hay añadirles los proyectos sociales que las salesianas tienen en El Polvorín, atendiendo a un gran número de niños y jóvenes.