Las Palmas de Gran Canaria crece en población hasta las 381.868 habitantes

La población de Las Palmas de Gran Canaria ha aumentado en 2025 hasta situarse en 381.868 habitantes, según los datos oficiales publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística en el Boletín Oficial del Estado. La cifra supone un incremento de 1.432 personas respecto al año anterior, lo que representa un aumento del 0,38% sobre los 380.436 residentes registrados en 2024.

Los datos reflejan que en la capital residen 197.989 mujeres y 183.879 hombres. En comparación con 2024, el número de mujeres ha aumentado un 0,40% y el de hombres un 0,34%, consolidando nuevamente a Las Palmas de Gran Canaria como la ciudad más poblada de Canarias.

Cerca de su máximo histórico

Con esta evolución, la capital continúa acercándose a los máximos demográficos de la última década. La última vez que se superaron los 381.000 habitantes fue en 2020, cuando la ciudad alcanzó los 381.223 residentes. Asimismo, la población actual se aproxima a la cifra más elevada desde 2011, año en el que el municipio registró su máximo histórico con 383.343 personas.

En los dos últimos años, Las Palmas de Gran Canaria ha mantenido una tendencia al alza. En 2024 la ciudad recuperó el umbral de los 380.000 habitantes tras sumar 2.409 residentes, un incremento del 0,64%, el mayor experimentado desde 2008. La subida correspondiente a 2025 confirma la continuidad de este crecimiento demográfico sostenido.