Cuando una pequeña tasca del Puerto logró poner el sabor de Canarias entre los mejores de España

En el corazón del Puerto de Las Palmas, en una de sus calles más concurridas, se encuentra La Marillanos, una tasca de esencia canaria donde la cocina se basa en la tradición, el producto cercano y el respeto por el aperitivo como ritual cotidiano. Desde su local en la calle Los Martínez de Escobar, número 26, este pequeño establecimiento ha logrado un hito: ser reconocido como Mejor Aperitivo de Canarias y finalista nacional en el I Campeonato de España El Aperitivo Perfecto, celebrado recientemente en Avilés.

La historia comenzó hace semanas, cuando la primera edición del Campeonato de España El Aperitivo Perfecto activó su maquinaria en toda la geografía nacional. Más de cien establecimientos, repartidos por comunidades y localidades, participaron en un proceso que combinó votación popular y una gran final ante jurado profesional. La Marillanos fue elegida por votación como el Mejor Aperitivo de Canarias, y representó a las islas en la final nacional celebrada en Avilés el 10 de diciembre. Allí, su propuesta fue una de las grandes finalistas del certamen.

Un bocado que resume la esencia de una isla

El reconocimiento no solo valora el plato en sí, sino el relato que lo acompaña. La organización del certamen, impulsado por la iniciativa @mejoraperitivo, buscaba premiar la autenticidad, la técnica y la capacidad de transmitir una experiencia en formato breve. Es decir, un aperitivo que tuviera alma y en eso, la propuesta de La Marillanos supo conectar con jurado y público, llevando un pedazo de Canarias a la mesa nacional.

Durante tres semanas, comensales de todo el país votaron sus aperitivos favoritos en cada comunidad. A partir de esa selección autonómica, los representantes de cada territorio compitieron presencialmente en Avilés, en un encuentro final patrocinado por el Ayuntamiento de Avilés, Picofino Club, Singularu, Regala Restaurantes, Sal Maldon Spain y la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca.

Una pequeña gran tasca con un equipo de altura

Desde el perfil oficial del local compartieron su emoción con un mensaje claro: “Hoy en La Marillanos brindamos con más alegría que nunca. Nuestro aperitivo ha sido reconocido como Mejor Aperitivo de Canarias y, además, hemos sido finalistas a Mejor Aperitivo de España en el I Campeonato de España El Aperitivo Perfecto, celebrado en Avilés”.

El equipo quiso dedicar este logro a quienes han acompañado la trayectoria del local: “Un logro que nos llena de orgullo y que dedicamos a todas las personas que creen en esta pequeña gran tasca, donde cada bocado se hace con cariño, memoria y mucho sabor”. También agradecieron a la organización, al jurado y a sus clientes, que día tras día sostienen el proyecto: “Este premio también es vuestro”.

La experiencia, aseguran, ha sido un impulso para seguir haciendo lo que mejor saben porque en La Marillanos, el aperitivo es más que una tapa. Es una forma de contar quiénes son.

Sabor canario en un podio nacional

Entre los nombres premiados en la final nacional figuran propuestas de alta cocina y locales reconocidos como Cal Carrero, Alalunga Taberna, Onde Keiras Restaurante, Tatapas Gastroteka, La Esquina del Peso, Vayco, Restaurante-Cafetería Los Rubios, Strava, Bar El Manolo, La Savina, Las Candalitas, Leña al Mono, Restaurante Casa García, Restaurant Elpecat y Gentío Resto-Bar. En ese contexto competitivo, La Marillanos logró defender el sabor local con una propuesta a la altura.

Más allá del reconocimiento formal, lo que ha quedado claro es que el aperitivo canario tiene proyección nacional y que pequeños negocios, con filosofía propia y cocina honesta, pueden competir al máximo nivel.

Dónde encontrar el aperitivo más querido de Canarias

La Marillanos abre cada día con la misma filosofía con la que llegó al campeonato respeto por el producto, cercanía con el comensal y un toque de intuición en cada elaboración. Para probar su cocina, solo hay que acercarse a su local en la calle Los Martínez de Escobar, número 26, en Las Palmas de Gran Canaria. Las reservas pueden realizarse en el teléfono 602 677 007.