La Policía Nacional entrega los premios del XVI concurso pictórico 'Policía Somos Todos' en Canarias

La Jefatura Superior de Policía de Canarias entregó este viernes en el salón de actos de la institución los premios del XVI Concurso Pictórico “Policía Somos Todos”, una iniciativa organizada por la propia Jefatura Superior con la colaboración de El Corte Inglés y dirigida a alumnos de 5º de Primaria de distintos centros docentes de Las Palmas de Gran Canaria.

El acto contó con la presencia del Delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, el Jefe Superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez Martín, el Comisario Provincial de Las Palmas, Francisco Javier Berzal Tejero, y representantes de El Corte Inglés.

También asistieron representantes de los centros escolares, así como los alumnos galardonados, acompañados de sus familiares y compañeros.

El jurado, seleccionó como ganadora del 1º premio a Lucrezia Celletti, del C.E.I.P Nuestra Señora del Carmen, cuyo dibujo será la imagen principal de la postal navideña 2025/2026 de la Jefatura Superior.

El 2º premio fue otorgado a Ainara Velázquez Barrios, del C.E.I.P. Marpe Altavista y el 3º premio recayó en Yohanne Alexa Gabón Alumbro, también del C.E.I.P Nuestra Señora del Carmen.

Durante el acto, la Policía Nacional expresó su agradecimiento a todos los centros participantes por su implicación y cariño hacia esta iniciativa. "La calidad y creatividad de los trabajos presentados", señalaron los responsables policiales, "reflejan el buen conocimiento que los más jóvenes tienen de la labor policial, así como la imagen positiva y cercana que transmiten a través de sus dibujos".

El Jefe Superior de Policía, Jesús María Gómez Martín, señaló que “es un orgullo" comprobar la visión "tan afectuosa" que los niños tienen de la Policía Nacional. "Quizás no lo estemos haciendo tan mal”.

Con esta XVI edición, el concurso “Policía Somos Todos” consolida su objetivo de acercar la institución policial a la comunidad educativa, reforzando valores de convivencia, seguridad y confianza entre los escolares.