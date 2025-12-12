Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La solidaridad canaria impulsa proyectos deportivos juveniles en Gambia

Cuatro clubes, academias juveniles y la Federación Gambiana de Voleibol reciben material deportivo recolectado por la Fundación Puertos de Las Palmas y Starup Corazón Solidario

Equipos deportivos de Gambia reciben el equipamiento donado.

Equipos deportivos de Gambia reciben el equipamiento donado. / La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

En el Sahel, una región donde la juventud afronta cada día desafíos sociales, económicos y migratorios, el deporte continúa consolidándose como un espacio seguro y una alternativa real frente a la migración irregular. En este contexto, una acción solidaria impulsada desde Canarias ha permitido reforzar esa vía de esperanza mediante la entrega de material deportivo a clubes y federaciones de Gambia.

Material deportivo para clubes y jóvenes deportistas

Gracias a la solidaridad del pueblo canario, al apoyo de la Fundación Puertos de Las Palmas y al trabajo de la asociación Starup Corazón Solidario, cuatro clubes de fútbol, academias juveniles y la Federación Gambiana de Voleibol han recibido equipaciones, balones, zapatillas y diverso material. Una aportación que, según destacan sus responsables, no solo cubre necesidades prácticas, sino que contribuye a reforzar la autoestima y las oportunidades de jóvenes deportistas.

Entre los clubes beneficiarios se encuentran las campeonas de la GFF Women’s Division One, Red Scorpions F.C. (Bakau) y Berewuleng F.C. (Brikama), además de los equipos masculinos Taba Bi F.C. (Latrikunda) y Bilbao F.C. (New Jeshwang). Todos ellos recibieron equipaciones donadas por la FIFA, un respaldo que refuerza el papel del deporte como herramienta de inclusión y desarrollo social.

Reconocimiento institucional al impacto de la iniciativa

Durante la entrega del material, el ministro de Deportes de Gambia, Bakary Badjie, acompañado por autoridades gubernamentales y representantes de la Embajada de España, subrayó el valor del gesto. “Recibir equipaciones de FIFA y de otros clubes deportivos no es solo material: es un mensaje de que nuestra juventud importa. Estas acciones encienden esperanza y animan a seguir soñando”, afirmó.

Las jugadoras del Berewuleng F.C. y Red Scorpions, emocionadas al recibir sus nuevas camisetas, destacaron las dificultades que aún afrontan las mujeres en el deporte africano. “Llegar a este nivel siendo mujeres en África no es fácil. Esto significa mucho más de lo que se puede ver”, expresaron.

Refuerzo del deporte base y de la cohesión comunitaria

Esta acción solidaria también contribuye a fortalecer el deporte base en el país, un ámbito clave para ofrecer alternativas formativas y saludables a los jóvenes. Las entidades participantes destacan que el material permitirá mejorar su actividad diaria y ampliar la participación en programas deportivos locales.

Las organizaciones implicadas prevén mantener esta línea de colaboración, con iniciativas que sigan apoyando a la juventud del Sahel y fomenten la práctica deportiva como herramienta de cohesión social y desarrollo personal.

TEMAS

