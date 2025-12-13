257 actuaciones y 27 árboles caídos, efectos de la borrasca Emilia en Las Palmas de Gran Canaria

El paso de la borrasca Emilia ha dado lugar a 257 actuaciones de los servicios municipales. Todas las actuaciones están relacionadas con daños materiales y no se han registrado daños personales. Se trata de desprendimientos, caída de ramas y árboles, afecciones en el alumbrado público y otras incidencias en la vía pública, todas ellas gestionadas de manera coordinada por los distintos servicios de emergencia y operativos municipales. Mientras los servicios municipales atienden las incidencias, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantiene activada la situación de emergencia en la ciudad y recomienda evitar desplazamientos.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, junto al concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, y la concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía, Parques y Sector Primario, Gemma Martínez Soliño, ha presidido esta mañana una reunión de coordinación de los servicios municipales para evaluar la evolución de la borrasca Emilia y coordinar la respuesta municipal ante la situación de emergencia, revisando el despliegue de los distintos servicios implicados y las medidas preventivas activadas para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Darias, ha explicado que “nuestra obligación como responsables públicos fue decretar la alerta y la emergencia en la ciudad mediante un decreto de Alcaldía, lo que supuso el cierre y la suspensión de todas las actividades impulsadas desde el Ayuntamiento”. También ha subrayado que “la autoprotección es fundamental en este tipo de episodios” y ha remarcado que los servicios municipales “están preparados para dar respuesta a la emergencia desde la prevención y la intervención cuando es necesario”.

La alcaldesa ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que permanezca en sus domicilios y evite desplazamientos innecesarios, ante las incidencias que se están produciendo en distintos puntos del municipio como consecuencia de la situación meteorológica adversa. También ha destacado que “hasta el momento no se han producido daños personales, y el objetivo es que este episodio meteorológico finalice sin consecuencias para las personas”, haciendo un llamamiento a la ciudadanía a “cuidarse y seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia”.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez, ha señalado que la ciudad atraviesa en estos momentos “un periodo de relativa calma que previsiblemente irá empeorando a lo largo del día, con un máximo de intensidad a partir de la tarde”, cuando se espera de nuevo la presencia de lluvia, viento e incluso aparato eléctrico.

Íñiguez ha insistido en la importancia de que “la ciudadanía comunique cualquier incidencia a través del 092”, lo que permite activar de forma inmediata la respuesta de los distintos servicios. “Existe una coordinación permanente entre la sala del 092, el Cabildo de Gran Canaria y el 112, lo que se traduce en la movilización inmediata de equipos de Vías y Obras, Parques y Jardines, Limpieza, Alumbrado y otros servicios municipales”, ha explicado.

También la concejala de Parques y Jardines, Gemma Martínez destacó que, “durante la noche se han producido la caída de 20 árboles y siete palmeras, así como numerosas ramas. Por ello, reiteró la recomendación de que la ciudadanía evite caminar por zonas arboladas, permanezca en casa en la medida de lo posible y no transite por avenidas donde haya árboles o palmeras". También, recordó que los parques infantiles, los pipicanes y todos los parques, permanecerán cerrados mientras dure la situación de alerta, y agradeció "el trabajo coordinado de los servicios de Seguridad y de los equipos de Parques y Jardines que han trabajado durante toda la noche para atender las incidencias provocadas por la situación meteorológica".

Balance provisional de incidencias

Según los datos del Centro Municipal de Seguridad y Emergencias (CEMELPA), se han atendido 257 actuaciones, fundamentalmente relacionadas con desprendimientos de elementos en fachadas, caída de árboles y ramas, y problemas en el alumbrado público, así como incidencias puntuales en alcantarillado, semáforos y vallas. En el balance provisional destacan daños materiales, con la caída de una veintena de árboles y seis palmeras, sin que ninguna de estas incidencias haya provocado daños personales.

Refuerzo de la atención social

En el ámbito social, el Ayuntamiento mantiene operativo el recurso habilitado en el Pabellón Juan Beltrán Sierra, donde actualmente se encuentran alojadas 30 personas, dentro del dispositivo especial de atención a personas sin hogar activado con motivo de la borrasca Emilia. Este recurso se suma a los servicios habituales y tiene como objetivo garantizar una atención segura durante el episodio meteorológico.

El Ayuntamiento reitera su llamamiento a la ciudadanía para que evite salir de casa si no es necesario, se mantenga informada a través de los canales oficiales y comunique cualquier incidencia a los servicios de emergencia.

Desde el Consistorio se insiste en la importancia de extremar las precauciones, especialmente en zonas arboladas, fachadas y espacios abiertos, así como en evitar el uso del vehículo privado salvo que sea estrictamente necesario.

Recursos de emergencias y seguridad

El Ayuntamiento mantiene activados todos los recursos municipales necesarios y continúa realizando un seguimiento permanente de la evolución de la situación, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas y minimizar los riesgos.

Asimismo, se recuerda a la población que, ante cualquier emergencia, debe contactar con los servicios de emergencia a través de los canales habituales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria agradece la colaboración y responsabilidad de la ciudadanía ante esta situación.