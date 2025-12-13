Un arrestado, un arma y 23 actas por drogas tras un dispositivo policial en un local de ocio de Las Palmas de Gran Canaria
El operativo conjunto de las policías Nacional y Local se salda con 50 identificados
Un operativo conjunto desarrollado en la madrugada de este 13 de diciembre de 2025 en un local de ocio de Las Palmas de Gran Canaria se saldó con la detención de una persona, la identificación de 50 ciudadanos y la tramitación de 23 actas por consumo y tenencia de drogas, según informó la Policía Nacional.
El dispositivo se llevó a cabo de forma coordinada entre efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional, junto a agentes del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. La actuación se desarrolló tanto en el interior del establecimiento como en sus inmediaciones.
Identificaciones y actas administrativas
Durante la intervención, los agentes procedieron a la identificación de 50 personas. Como resultado de los controles, se levantaron 23 actas por consumo y tenencia de sustancias estupefacientes, además de una acta por tenencia de arma y otra por desobediencia a los agentes, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Detención y extranjería
En el transcurso del operativo, una persona fue detenida por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad. El arrestado será puesto a disposición de la autoridad judicial una vez finalicen las diligencias policiales. Asimismo, a un ciudadano extranjero se le ha incoado un procedimiento de expulsión, de acuerdo con el artículo 53.1.a de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
Infracciones del establecimiento
Por su parte, la Policía Local levantó varias actas por presuntas infracciones administrativas relacionadas con la seguridad y los permisos del local, así como por permitir el consumo de cocaína en el interior del establecimiento. Estos hechos serán trasladados a la autoridad competente para su valoración.
La actuación se enmarca en los operativos preventivos y de control que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizan de manera periódica en zonas de ocio del municipio, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, el cumplimiento de la legalidad vigente y la convivencia en espacios de alta afluencia nocturna.
