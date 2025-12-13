El Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós cancelan toda su actividad con motivo de la borrasca Emilia
La función de ‘FAYCÁN’ prevista para el sábado 13 de diciembre a las 20:00 se traslada al domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas
La activación del Plan de Emergencia Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, tras la declaración de alerta máxima por fenómenos meteorológicos adversos —lluvias, inundaciones costeras, tormentas, fenómenos costeros y vientos—, ha provocado modificaciones en la programación cultural prevista para este fin de semana en la ciudad.
En el Auditorio Alfredo Kraus, quedan cancelados dos conciertos programados para el sábado 13 de diciembre. Se trata del concierto del South Carolina Gospel Choir, previsto para las 20:00 horas, y del concierto del Marco Mezquida Trío, que iba a celebrarse ese mismo día a las 20:30 horas. Ambos eventos no podrán celebrarse debido a las medidas de protección a la población adoptadas.
Por su parte, en el Teatro Pérez Galdós, la función Faycán, prevista inicialmente para el sábado 13 de diciembre a las 20:00 horas, ha sido reprogramada. La nueva fecha será el domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas, en el mismo recinto. Las localidades adquiridas seguirán siendo válidas, por lo que no será necesario realizar ninguna gestión adicional. Las personas que no puedan asistir serán informadas próximamente del periodo de devolución de las entradas.
En cuanto a la política de devoluciones, la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria ha informado de que quienes hayan comprado sus entradas a través de la web recibirán el reembolso correspondiente en su cuenta bancaria. Para las entradas adquiridas en taquilla, se comunicará en breve el plazo para la devolución del importe.
Desde la Fundación se han pedido disculpas por las molestias ocasionadas y se ha recomendado a la ciudadanía extremar las precauciones ante la situación meteorológica adversa, asegurando que se mantendrá informada a la población de cualquier novedad.
