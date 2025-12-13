Un auténtico Papá Noel regala alegría en Las Palmas de Gran Canaria desde hace 40 años

Por las calles más emblemáticas de Las Palmas de Gran Canaria se pasea en estas fechas un entrañable personaje que todo el mundo reconoce a su paso. Nada menos que Papá Noel, ataviado con un look casual y una gran barba blanca natural, recorre Triana, Santa Catalina, Santa Ana o Mesa y López para repartir ilusión entre la ciudadanía. Y es que, tal y como asegura, "la Navidad tiene magia, hace que la gente cambie su actitud y desprenda cariño".

José Vázquez Rodríguez lleva cerca de cuatro décadas encarnando a este gran protagonista navideño para ir calentando el ambiente desde finales de noviembre, a la espera de la llegada de Papá Noel con las manos cargadas de sacos de regalos. De este modo, haciéndose su representante oficial, unió la pasión que siente por estas celebraciones y por los disfraces, a los que también da rienda suelta en Carnaval.

Paseos llenos de emoción

Sin haber fallado en ninguna ocasión desde hace unos cuarenta años, encadena algunos eventos específicos en espacios infantiles con paseos que emprende por su propia cuenta, totalmente caracterizado de Papá Noel, para saludar por la ciudad a las niñas, los niños y los mayores que compartan su entusiasmo por la Navidad.

"Ver la alegría en las criaturitas, e incluso en los padres, te anima a salir a la calle. Yo voy marcando las fechas y ya las tengo medidas para hacer un pase en Mesa y López, en Santa Ana, en Triana... Esta calle me encanta. También hago una entrada con un equipito de fútbol infantil y estoy contratado para un colegio", cuenta José.

Medicina en forma de disfraces

Para él, que tanto disfruta de la Navidad desde que era pequeño, no se trata solo de un pretexto con el que participar en varios eventos y pasar un buen rato, sino que se mete de lleno en el personaje. Es por ese motivo que se deja crecer la barba, la perfila como es debido en una peluquería y utiliza las mismas prendas de ropa que usa el propio Papá Noel en sus días libres. Incluso, hay determinadas ocasiones en que pasea con un equipo de música para terminar de crear el ambiente idóneo.

Además de alimentar su compromiso con las festividades, encuentra en esta actividad una especie de medicina envuelta en ilusión. "Yo soy diabético y tengo una enfermedad que todos los años me van mirando. Esto me ayuda a la salud y me encanta. Mientras tenga fuerza, voy a estar", asegura.

En cualquier caso, matiza que no todo es siempre bueno: "Pasa gente que me mira mal porque creen que estoy haciendo el ridículo. Son ignorantes". Por eso, él prefiere quedarse con "el cariño que desprende la gente" y sus recuerdos navideños, que no marchitan con el paso de tiempo. Es más, hay incluso turistas que lo fotografiaron hace 20 años y, tras reencontrárselo recientemente, le han mostrado las imágenes con mucha emoción.

Un histórico del Carnaval capitalino

José, que es un gran aficionado de los disfraces, también es un histórico del Carnaval. Muchos lo conocen como el Fidel Castro de Las Palmas de Gran Canaria, ya que también ese personaje se lo toma muy en serio desde hace muchos años. Una vez se quita el gorro de Papá Noel y lo guarda para el año siguiente, ya sabe que es hora de volver a la peluquería para perfilarse la barba al estilo del expresidente de Cuba.

Pero aún queda tiempo para la llegada de las carnestolendas y muchas navidades por delante. Mientras tanto, como Papá Noel, quiere transmitir un mensaje bien alto y claro: "Es un personaje carismático, cariñoso y emotivo. La Navidad es muy linda. Hay que vivirla y saber dar cariño".