Carolina Darias ante los efectos de la borrasca Emilia en Las Palmas de Gran Canaria: “Evitemos los desplazamientos”
Los servicios municipales atienden desprendimientos, caídas de árboles y problemas en el alumbrado público, instando a la precaución en zonas arboladas y evitando el uso del coche
La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que permanezca en sus domicilios y evite desplazamientos innecesarios, ante las incidencias que se están produciendo en distintos puntos del municipio como consecuencia de la situación meteorológica adversa.
Durante las últimas horas, los servicios municipales han venido atendiendo diversas actuaciones relacionadas con desprendimientos, caída de ramas y árboles, afecciones en el alumbrado público y otras incidencias en la vía pública, todas ellas gestionadas de manera coordinada por los distintos servicios de emergencia y operativos municipales.
Desde el Consistorio se insiste en la importancia de extremar las precauciones, especialmente en zonas arboladas, fachadas y espacios abiertos, así como en evitar el uso del vehículo privado salvo que sea estrictamente necesario.
Recursos de emergencias y seguridad
El Ayuntamiento mantiene activados todos los recursos municipales necesarios y continúa realizando un seguimiento permanente de la evolución de la situación, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas y minimizar los riesgos.
Asimismo, se recuerda a la población que, ante cualquier emergencia, debe contactar con los servicios de emergencia a través de los canales habituales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria agradece la colaboración y responsabilidad de la ciudadanía ante esta situación.
