De Miguel Curbelo a Beatriz Calzada: las 32 presidencias del Puerto de Las Palmas en el libro de Manuel Vidal

Pocos periodistas saben más del Puerto de Las Palmas y sus presidentes que Manuel Vidal, que fue el primer responsable de prensa de la Autoridad Portuaria y trabajó con cuatro de ellos. Ahora, reúne toda la información que ha recabado durante sus años en la institución y buceando entre archivos y libros, y publica la obra Presidentes a pie de muelle, que presentará públicamente a mediados de enero y cuenta con la financiación del Cabildo de Gran Canaria a través de la Federación de Operadores Logísticos y Servicios Portuarios, Oneport.

Manuel Vidal, que ganó el Premio Nacional de Periodismo a mediados de los años ochenta por un reportaje sobre los costeros canarios, los pesqueros artesanales que iban a la costa africana a faenar, llegó al Puerto de Las Palmas después de una intensa trayectoria profesional que incluyó la cofundación de dos periódicos.

Los inicios de la comunicación portuaria

«No lo tenían pensado, pero coincidió que la Autoridad Portuaria se había convertido en un ente público, con más flexibilidad para contratar y para plantearse una gestión más de estilo privada» y el que fuera presidente entonces, José Manuel Hernández, entendió la importancia de contar con la figura del director de comunicación para dar a conocer la labor que se desarrolla dentro de los puertos.

Ese fue el primer presidente con el que trabajó, al que le siguieron Luis Hernández, Emilio Mayoral y Javier Sánchez Simón, aunque entre medias le despidieron «tres veces» y le volvieron a contratar. Así, hasta sumar 20 años dirigiendo la comunicación de esta institución pública, para después pasar al sector privado, sobre todo en Naviera Armas, coincidiendo con «la revolución de la flota, cuando empezó a construir un barco al año».

Defensa del interés público como eje común

Vidal cree que todas las personas que han estado al frente de la institución portuaria tienen en común «la defensa del interés público» y en su libro recorre la historia de La Luz a través de ellas.

Ala oeste de la sede de la Junta de Obras de los Puertos de La Luz y de Las Palmas en 1955. / La Provincia

En total, entre Miguel Curbelo Espino, que presidió la Junta de Obras del Puerto en 1905, y Beatriz Calzada, la actual presidenta, han estado al frente de la institución 29 personas (tres de ellas repitieron, por lo que han sido 32 presidencias), aunque confiesa que de algunos de ellos no hay documentación porque su nombramiento fue temporal. «Lo más complicado fue encontrar información de los primeros presidentes del Puerto».

Investigación histórica

En 2015 organizó un debate en el Real Club Náutico en el que participaron varios de los expresidentess para repasar «lo que habían hecho y cómo veían ellos el futuro». Consciente de la utilidad del material informativo recabado en ese encuentro, lo guardó hasta que en una conversación con el presidente de Oneport, José Mayor, surgió la idea de escribir este libro. Solo necesitó tres meses para culminarlo, asegura.

A través de la historia de los presidentes del Puerto, Vidal se adentra en el papel que desempeñaron otros colectivos y personas en el desarrollo de La Luz, como fue el caso de los empresarios canarios que intentaron hacerse hueco a principios del siglo XX, cuando «estaba todo en manos de los británicos y algunos alemanes». De hecho, «Miguel Curbelo estaba en la lista negra de los aliados porque apoyaba a las compañías alemanas». Para conseguir sus objetivos, continúa el autor del libro, «se ampararon en la Cámara de Comercio, que se había creado un poquito antes» y «con el Partido Leonista de Fernando León Castillo».

El Puerto en el siglo XX: empresarios, guerras y estabilidad

Esto dio pie a la presidencia de personas como Diego Mesa de León o Luis Van de Walle, entre otros, hasta que llegó un periodo más inestable como los años finales de la República y el estallido de la Guerra Civil —recuerda Vidal— en el que los presidentes del Puerto se suceden de manera más irregular y la gestión del puerto refleja ese clima nacional convulso. La estabilidad, añade, se retoma con presidentes como Alejandro del Castillo, Federico Díaz Beltrana y Matías Vega Guerra, a partir de 1959.

El autor del libro recuerda cómo Travieso tuvo que llevar escolta durante las negociaciones con los estibadores

El periodista destaca también en su libro el papel fundamental que durante mucho tiempo desempeñaron los ingenieros del Puerto, que eran «quienes planificaban» todo. «Antes, el que llevaba la gestión del puerto era el ingeniero, que era el director, hasta la entrada en vigor la nueva Ley de Puertos en 1992» y la pérdida paulatina del peso de estos profesionales.

La última etapa en la que ha estructurado el libro comienza en 1978 con la llegada a la presidencia Rafael Bittini y la Transición.

Hitos de los grandes presidentes del Puerto

Si tuviera que destacar algunos hitos vinculados a figuras de la presidencia del Puerto de Las Palmas, Vidal señala a Van de Valle, «que definió la creación de la Avenida Marítima», Federico Díaz Beltrana, que supo atender el récord de tráfico de barcos por el cierre del Canal de Suez, o los presidentes de la Segunda Guerra Mundial, que sobrellevaron la caída del Puerto de La Luz.

«Ya en la historia más reciente, a José Manuel Hernández Suárez, que fue el que hizo el cambio de la transición de la Junta de Obras a la Autoridad Portuaria y creó un equipo de ingenieros, un periodista y capitanes marítimos que han estado durante 30 años —con algunas altas y bajas— llevando el Puerto, apostilla. También destaca a Luis Hernández, al que le tocó vivir la etapa en la que los puertos españoles adquirieron mayor autonomía, permitiendo la ejecución de más obras; «y a nivel de responsabilidad corporativa, a Javier Sánchez Simón, porque se trajo el Programa Mundial de Alimentos, Cruz Roja y a las grandes compañías de plataformas petrolíferas, y tuvo un planteamiento de la actividad portuaria más centrada en la gestión que en la inversión en obras».

Anecdotario del Puerto de Las Palmas

Entre las anécdotas curiosas que se han producido en este recinto de la capital grancanaria, Manuel Vidal recuerda que «en la época de Luis Hernández se hacían muchas obras, como el relleno del Muelle de Opcsa, y un día que salía tarde de trabajar llegaron dos guardias civiles del Seprona preguntando por él, que tenían orden de llevarlo detenido si no se paraban las obras». Según cuenta, todo fue consecuencia de una confusión que hizo pensar que la arena que se usaba para rellenar el muelle era algún producto contaminante.

Por su parte, «Anastasio Travieso tuvo la etapa más difícil porque le tocó la reforma de la estiba. Era sindicalista, conocía muy bien cómo funcionaba todo y era muy vehemente en sus planteamientos». Aunque «asegura que acabó bien con todo el mundo», relata Manolo Vidal, este presidente «tuvo que estar escoltado, se tenía que reunir fuera del Puerto, como en el Hotel Iberia, y hasta tuvo un servicio de inteligencia». Pese a que «tuvo algunas guerras campales con los estibadores portuarios», agrega, «dice que nunca se había sentido tan pleno en su vida como en esa etapa».

El Puerto de Las Palmas: una maquinaria que funciona sola

Una de las cosas que ha constatado Manuel Vidal en su investigación para raelizar este libro es que el Puerto es una entidad que funciona por sí mismo. «Rafael Bittini decía que el Puerto funciona solo y todos los presidentes del Puerto saben que lo único que tienen que hacer es ser punta de lanza en algunas actividades o gestiones, y que haya tutela del dominio público portuario y vele por el interés común, que en un puerto insular es más importante que un puerto continental porque todo viene por aquí».