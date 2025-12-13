Philip Morris lidera la transición hacia un futuro sin humo

En un mundo en plena transición hacia modelos más sostenibles, Philip Morris International (PMI) continúa persiguiendo su objetivo de dejar atrás el cigarrillo avanzando en una transformación empresarial sin precedentes. La compañía que durante más de siglo y medio fue sinónimo de cigarrillos, hoy lidera una revolución científica y tecnológica con un propósito claro: construir un futuro sin humo.

Desde su fundación en 1847, PMI ha recorrido un largo camino. En 2016, con el pleno apoyo del Consejo de Administración, PMI anunció su nuevo propósito de ofrecer un futuro libre de humo. La compañía aspira a sustituir por completo, y cuanto antes, los cigarrillos por productos sin humo que, según se ha demostrado científicamente, son menos nocivos que fumar. Desde entonces, PMI ha alineado plenamente a sus empleados con este propósito y ha cambiado su enfoque organizativo y sus recursos hacia alternativas libres de humo. PMI está transformando su negocio tradicional desde dentro hacia fuera y lidera el sector en esta transformación sin precedentes. Con más de 14.000 millones de dólares invertidos en I+D y un equipo de 1.400 científicos y expertos, la compañía está centrada en el desarrollo de productos libres de humo y combustión que representen una alternativa menos dañina que seguir fumando.

El núcleo de esta transformación se encuentra en El Cubo, el centro de investigación y desarrollo que PMI creó en Suiza. Allí, ingenieros, expertos en toxicología y especialistas en producto trabajan con un objetivo común: eliminar la combustión y reducir el impacto que ésta provoca mediante soluciones menos dañinas avaladas por la ciencia.

Los resultados de esta transformación son ya visibles: a cierre del tercer trimestre de 2025, un 41% de los beneficios netos de PMI corresponden a sus productos libre de humo, que consumen cerca de 41 millones de usuarios en 100 mercados en todo el mundo.

La meta de la compañía es que, en tan solo cinco años, dos tercios de sus beneficios netos provengan de productos sin humo. En el proceso, la empresa está dejando atrás su imagen de fabricante tradicional para convertirse en una empresa tecnológica y científica con unos objetivos claros: invertir más en innovación, ampliar la disponibilidad de alternativas en más mercados y seguir reduciendo el consumo de cigarrillos.

Apuesta por un futuro sin humo

El futuro sin humo ya está en camino. Suecia, por ejemplo, ya es el primer país libre de humo del mundo, tal y como lo ha declarado la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y es que, sólo el 4,5% de los adultos nacidos en Suecia fuma, una cifra muy por debajo de la media europea del 24%. Por otro lado, aunque Suecia tiene un nivel de consumo de nicotina similar a la media europea, los expertos indican que el país registra un 41% menos de incidencia de cáncer de pulmón y menos de la mitad de las muertes relacionadas con fumar que sus homólogos europeos.

Laboratorio de Philip Morris International. / La Provincia

En este contexto de transformación, del que Suecia es un ejemplo palpable, Philip Morris continúa consolidando el desarrollo de tres tipos de productos sin humo, todos ellos diseñados para ofrecer a los fumadores adultos alternativas mejores que seguir fumando. Por un lado, los vapeadores o cigarrillos electrónicos calientan una solución líquida que suele contener nicotina y sabores, pero no tabaco. Como no contienen tabaco y no generan combustión, liberan un aerosol diferente al humo de los cigarrillos.

Por otro lado, los dispositivos de tabaco calentado calientan el tabaco real a temperatura controlada, pero sin llegar a quemarlo, generando un aerosol sustancialmente diferente al humo del cigarrillo. Por último, los productos orales de nicotina, como el snus (con tabaco) o las bolsas de nicotina sin tabaco que, como se colocan entre el labio y la encía, liberan nicotina gradualmente sin combustión ni inhalación de ningún tipo de aerosol.

Si bien estos productos libres de humo, que no están exentos de riesgo y con cuyo uso se consume nicotina, que es adictiva, representan diferentes métodos que evitan la combustión de tabaco y, por tanto, la generación de humo. En ese sentido, si cuentan con los controles de calidad adecuados, son mejores alternativas que el tabaco de combustión para aquellos que, de otro modo, seguirían fumando.

Sin embargo, los datos recientes demuestran que la falta de información precisa y contrastada sobre estos productos sigue siendo una barrera que dificulta la transición de aquellos adultos que de otra forma continuarían fumando cigarrillos.

Si estos consumidores reciben información sesgada o falsa que les transmita que estas categorías de producto son iguales o peores que el tabaco tradicional, lo más probable es que continúen fumando cigarrillos (la forma de consumo de tabaco y nicotina más nociva y extendida que existe).

Por eso es necesario un nuevo enfoque que favorezca que se proporcione información veraz a estos fumadores adultos, de tal forma que puedan conocer claramente cuál es la evidencia científica detrás de estas categorías de producto y tomar decisiones informadas. En este contexto, una regulación proporcionada que diferencie las categorías de producto por su perfil de riesgo es clave para acelerar el fin de los cigarrillos.

Y en este contexto, PMI no solo lidera la transformación del sector, sino que mantiene un firme compromiso con la transparencia y la divulgación relacionada, con la vocación de conseguir, cuanto antes, un futuro libre de humo.