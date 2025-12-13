Los Scouts de Vegueta celebran 65 años de educación en el cuidado del entorno y la solidaridad

Más de seis décadas de formación y actividades en la naturaleza: la Asociación de Scouts de Vegueta celebra su 65 aniversario en memoria de todas las generaciones que han promovido la solidaridad y el cuidado del medioambiente bajo su logo. Pero su lema, "todos o ninguno", es mucho más antiguo. Así lo cuenta su actual presidenta, Sara Álamo Ojeda: "Era el nombre del grupo de montañeros que se reunía en Santa Ana cuando todavía no existían los Scouts de Vegueta. Lo aplicamos todo el rato".

Antiguos miembros de los Scouts de Vegueta en una actividad en la naturaleza / Cedida

Los orígenes de este grupo son un poco difusos, pero eso les da la certeza de que su legado se ha ido construyendo colectivamente con el paso del tiempo. Y es que en aquel momento, tal y como explica Sara, la dictadura limitaba mucho qué tipo de actividades y reuniones se podían llevar a cabo.

"Hacían pateos y acampadas, eran como unos exploradores que aplicaban el escultismo, y ya en la transición se pudieron formalizar. Nuestros orígenes son una incógnita, pero eso también nos parece bonito", relata. Es por ese motivo que no saben con certeza en qué año comenzó su actividad real y la fecha de su aniversario está basada en el carnet de socio más antiguo del que tienen constancia, que data de 1960.

Ambientaciones por grupos

Sara tiene un profundo conocimiento de los Scouts de Vegueta, ya que forma parte de ellos desde que tenía seis años. Desde entonces ha pasado por todos los grupos, que están divididos por edades: Colinia Tigulahe, Manada Seeonee, Tropa Bentejuí, Esculta Guatatiboa y el Clan Rover Rainbow Rising. Además, fue monitora durante cuatro años.

Cada uno de los grupos realiza sus actividades y campamentos alrededor de una temática o "fantasía" que, sobre todo en el caso de los más pequeños, funciona como una especie de rol. De este modo no solo se meten de lleno en las dinámicas educativas, sino que también van adquiriendo valores a través del juego y la diversión.

Trabajo en equipo

En palabras de Sara, su objetivo es "hacer del mundo un lugar mejor" a través de la infancia, "educándoles para que sean buenas personas y que vivan seguros y felices". En esa dinámica, lo más importante es "acompañar, ser empático, respetar los ritmos del otro y hacer equipo", además de cuidar del entorno. "Nos apoyamos y siempre salimos adelante y aprendemos de nuestros errores, que eso a mí me parece lo mejor que hay", añade.

Algunas de las fantasías a partir de las que trabajan son Las amigas del bosque, El libro de la selva o una ambientación medieval. En el caso de los escultas, su temática gira en torno a los aborígenes de Canarias para dar a conocer la historia y la identidad de las Islas. De hecho, utilizan vocabulario del amazigh para que las niñas y los niños tengan la oportunidad de conocerlo.

De la organización actual, Sara destaca que conservan unos valores troncales antiguos que han ido enhebrando con la renovación de su nueva directiva. Está compuesta por tres mujeres jóvenes que llevan toda su vida en los Scouts y que están aportando "un aire fresco y muchas ideas".

Hermandad

Desde los seis hasta los 20 años, los miembros de los Scouts de Vegueta "eligen sus progresiones, hasta dónde quieren llegar y qué objetivos se quieren proponer" de cara a las ceremonias, donde celebran colectivamente cada uno de sus pasos hacia delante. Además, participan en distintos proyectos solidarios y tratan de incorporar en la mentalidad de los más pequeños la importancia de hacer, al menos, una buena acción diaria.

Esa forma de habitar el mundo también se aplica a sus relaciones con los antiguos miembros de los Scouts de Vegueta y con otros grupos, entre los que existe una hermandad: "Nos apoyamos un poco en todo y eso es lo bonito".