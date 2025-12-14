La familia Rodríguez: los arquitectos del éxito mundial del Belén de Arena de Las Canteras

Detrás de la majestuosidad efímera que se alza cada diciembre en la playa de Las Canteras, existe una estructura humana sólida y perseverante. Los aplausos suelen ir dirigidos a los políticos y algunas veces a los escultores internacionales que modelan la arena, pero el milagro logístico, promocional y sentimental tiene nombres y apellidos locales. Son los nombres de la familia Rodríguez.

A sus 73 años, Miguel Rodríguez observa el cielo con la misma mezcla de preocupación y esperanza que hace dos décadas. Mientras controla los últimos retoques del Belén de este año bajo la amenaza de la borrasca Emilia, que pone en peligro las esculturas, su mente ya viaja hacia el futuro: ya piensa en la edición de 2026. Es la paradoja del creador incansable; aunque remolonee y amenace con dejar este proyecto al que ha dedicado su vida, el compromiso es más fuerte.

Belén de arena de Las Canteras, tras el paso de la tormenta Emilia. / José Pérez Curbelo

Duelos contra los elementos: de la Delta a la Emilia

La historia parece repetirse con una simetría asombrosa. Han pasado 20 años y, al igual que hoy la borrasca Emilia no da tregua, en el nacimiento del proyecto en 2006 fue la tormenta Delta la que casi se lleva por delante la obra de los ocho artistas pioneros. Aquel año fundacional, los escultores hacían un guiño al Roque Nublo justo cuando la tormenta derribó el Dedo de Dios, una metáfora de la resistencia que Miguel ha sabido imprimir al evento. "El Belén resiste ahí, como lo hace Miguel", podrían decir quienes conocen su tesón.

Un origen quijotesco y la suma de fuerzas

La semilla de este arte efímero la descubrió Miguel mucho antes, fascinado por la figura de Etual Ojeda. Aquel joven de vida difícil esculpía sus obras frente al hotel Cristina para sufragar sus adicciones, logrando recaudar hasta 6.000 euros al día —un millón de las antiguas pesetas— de los turistas asombrados. Miguel vio en ese talento callejero una potencia cultural por explotar.

Tras regresar a Las Palmas de Gran Canaria en 1993, después de cinco años en Madrid dedicados a la gestión cultural, Miguel decidió actuar. "Yo era funcionario de Turismo, me fui con excedencia y regresé a la administración, pero vi que había que hacer algo por organizar bien la cultura de esta tierra", recuerda.

Aunque se define como un hombre de izquierdas orgulloso, Miguel reconoce con humildad que el apoyo vital para su "empresa quijotesca" lo encontró siempre en el Partido Popular, y muy especialmente en el concejal de Playas de 2006, Ángel Sabroso. Fue él quien le dio vía libre para armar aquel primer gran belén.

A partir de ese 2006, el proyecto fue ganando músculo institucional. Lo que comenzó con las ayudas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sumó luego el respaldo del Cabildo de Gran Canaria y, más tarde, el del Gobierno de Canarias. A esta alianza institucional se unieron las aportaciones indispensables de empresas privadas, conformando el soporte financiero necesario para hacer realidad este sueño año tras año.

El relevo generacional y el pilar familiar

Si Miguel es el visionario, su familia es el cemento que mantiene la estructura en pie. Su gran apoyo ha sido siempre su mujer, Paqui Medina, y sus tres hijos. Hoy, la gestión es un asunto compartido. "Ha heredado el mochuelo", bromea Miguel refiriéndose a su hijo Aday, quien asume cada vez más peso en la obra, asegurando que la pasión por la arena perdure en el apellido Rodríguez.

Belén de arena de Las Canteras, tras el paso de la tormenta Emilia. / José Pérez Curbelo

El belén más grande del mundo: de Canarias a Hawái

La presencia de la escultura "La Natividad" en los décimos de Lotería Nacional confirma el estatus global del evento, pero el éxito jamás ha desviado a la familia de su objetivo fundacional: el fin social, destinando la recaudación a los comedores sociales de la ciudad.

El Belén de Arena de Las Canteras se ha consolidado como el belén de arena al aire libre más grande del mundo. Su magnitud y fama han traspasado todas las fronteras, atrayendo a visitantes que viajan expresamente desde las antípodas, lugares tan lejanos como Nueva Zelanda o Hawái, para admirar esta obra efímera. Al final, la familia Rodríguez ha construido algo más resistente que la propia arena: un hito internacional que, entre borrascas y mareas, permanece como el gran símbolo de la Navidad en Canarias.