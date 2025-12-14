Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Palmas de Gran Canaria registra 500 incidencias por la borrasca Emilia, sobre todo por el viento

Los servicios más numerosos estuvieron vinculados a la caída o desplazamiento de planchas, bidones, carteles y ventanas, con 126 actuaciones

Las palmeras se tambalean por el fuerte viento en Las Palmas de Gran Canaria

La Provincia

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

El Centro Municipal de Emergencias Municipal de Las Palmas de Gran Canaria (CEMELPA) ha gestionado un en torno a 500 incidencias desde la activación de la alerta ante la borrasca Emilia, principalmente relacionadas con el viento y la acumulación de restos en la vía pública, ha informado el concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez.

Íñiguez ha explicado en declaraciones facilitadas por el Ayuntamiento que los servicios municipales continuan en la mañana de este domingo atendiendo todas estas incidencias y que a lo largo de la noche ya han comenzado "las labores de desescalada y la recuperación de la normalidad".

En un comunicado a última hora de este sábado, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria informó de que el CEMELPA había gestionado hasta entonces un total de 396 incidencias.

De ese total, las más numerosas estuvieron vinculadas a la caída o desplazamiento de planchas, bidones, carteles y ventanas, con 126 actuaciones, seguidas de las relacionadas con árboles, que alcanzaron las 105 incidencias.

Además, se registraron 45 avisos por desprendimientos de fachadas, 30 actuaciones de limpieza y 28 incidencias por acumulación de hojas y ramas.

Alumbrado, alcantarillado y tráfico

Los efectos de la borrasca también afectaron al alumbrado público (25 incidencias), vallas (13), alcantarillado (13), semáforos (5) y muros (4).

También se contabilizaron dos accidentes de tráfico relacionados con las condiciones meteorológicas.

El Ayuntamiento ha señalado que no se registraron incidencias por inundaciones.

El concejal de Seguridad y Emergencias ha dado las gracias a los trabajadores y servicios municipales por cuidar de la población y la ciudad, así como a los vecinos que han atendido las recomendaciones de los servicios de emergencia y se han autoprotegido, facilitando el trabajo de todos los profesionales que han estado trabajando en la calle durante estos días.

