Paseos por Las Canteras, compras en Triana: Las Palmas de Gran Canaria vuelve a la calle tras el paso de Emilia

Después de la tempestad viene la calma, reza el dicho, y Las Palmas de Gran Canaria volvió a recuperar ayer ligeramente su actividad. A pesar de que las autoridades municipales mantuvieron este domingo activada la alerta por el paso de la borrasca Emilia y la programación navideña suspendida, las principales zonas turísticas de la capital recibieron a cientos de personas deseosas de disfrutar de una jornada que amaneció soleada y sin viento.

La playa de Las Canteras mantuvo la bandera roja por oleaje que prohibía el baño. Muy pocos bajaron a la arena, mientras que el paseo se llenaba de visitantes. En él, los coletazos del temporal dejaban aun dos palmeras caídas a la altura del antiguo Hotel Cristina y restos de arena que las olas arrastraron hasta la misma avenida.

La Puntilla, que de por sí es uno de los tramos privilegiados por mantenerse a refugio del viento, fue de los pocos que pudo desplegar en todo su esplendor las terrazas. Rápidamente, fueron ocupadas por quienes quisieron volver a disfrutar de un domingo en primera línea de playa a golpe de rayos de sol y del arco iris que en ese momento sobrepasaba sus cabezas.

Domingo de compras navideñas en Triana y Belén de Arena en Las Canteras / José Pérez Curbelo

Belén de Arena

A escasos metros, los trabajadores del Belén de Arena – que se inaugura el lunes 15 diciembre – continuaban perfilando los detalles y limpiaban las esculturas de las huellas que la lluvia había marcado en ellos. Los paseantes que llegaban hasta ahí se asomaban curiosos – y preocupados – porque el temporal hubiese afectado el mítico nacimiento.

«Pensé que me lo iba a encontrar peor, pero me alegra verlo bien», comentaba Pino, vecina de Schamann, quien se animó a salir después de dos días «encerrada». Pino mira al cielo y advierte: «El tiempo sigue cambiante, así que después de comer, de nuevo para casa».

En el mismo plan acudieron Lidia y Óscar, que residen cerca de la playa. Siguieron cuidadosamente las recomendaciones de evitar salir, hasta este domingo. «Estuvimos pendientes de la evolución de todo y de la playa a través de la webcam de Las Canteras. Nos preocupaba el Belén, pero vemos que se mantiene perfectamente».

Balance de los litorales

La Concejalía de Ciudad de Mar informaba que la jornada del domingo amanecía «sin incidentes». Las medidas preventivas funcionaron durante todo el fin de semana de la alerta. Desde el refuerzo de barrera de arena y sacos, que protegieron los balnearios de la calle Tomás Miller y Gomera, hasta el cierre de los accesos en Los Muellitos, La Cícer o El Confital.

Papeleras y contenedores desplazados o carteles doblados en el litoral de San Cristóbal, cuyas canaletas de desagüe fueron revisadas sin resultado de daños.

En la playa de La Laja, la misma normalidad en la zona El Tritón. Tranquilidad también en Las Alcaravaneras, solo con presencia de caída de hojas de palmeras.

Lo más reseñable fue la rotura de la base de una farola a la altura de la Plaza Ortiz Wiott (Plaza Churruca) y el desprendimiento de un altavoz en la zona de la Peña La Vieja, donde actuaron miembros de la Policía Local y Bomberos.

Los balnearios y puestos de la Cruz Roja estuvieron operativos sin problemas, salvo por las entradas de agua que no tuvieron incidencias, y actuaciones sin importancia significativa en el parque infantil en la arena de la zona de Playa Grande.

Triana

En la calle Mayor de Triana, los comercios y la restauración abrieron sus puertas con normalidad. Beatriz y Chagui salían de una de ellas. «Hemos aprovechado que ha salido el sol para dar un paseo». El día anterior ya había tocado suficiente «manta y peli», añadieron entre risas.

En la esquina con la calle Losero, Josué atiende en su puesto de la ONCE a la clientela. «El sábado y el viernes también fueron días de mucho bajón», comenta este vendedor que durante los episodios más intensos estuvo trabajando a resguardo en las inmediaciones del Hospital Doctor Negrín. «A ver si hoy recuperamos algo».

Así opina Almudena en su visita a la capital para hacer compras navideñas. «Vengo de Vecindario y he venido a gastar todo lo que no pude ayer por haber estado en casa», comentaba sonriente. Y es que los regalos, esos, no esperan.

Añade que los efectos de la borrasca los vivió de cerca porque su hermana tuvo un desperfecto en su coche tras el impacto de un contenedor de basura desplazado. «Pero la Policía Local levantó el atestado enseguida y le dijeron que el municipio se hará cargo del gasto». Ella, al igual que muchos de los paseantes, entre tienda y tienda, miraban al cielo que por momentos se nublaba y lloviznaba.

La normalidad iba volviendo poco a poco y eso se notaba, incluso, en que el Gabinete Literario pudo realizar el izado de la bandera del nuevo mástil como cierre del 181 aniversario de la institución. Acompañado por los acordes de la banda del Ejército del Aire, animó también el ambiente en los alrededores del centro histórico.

Balance de Ayuntamiento

Los servicios municipales del Ayuntamiento atendieron un total de 491 incidencias desde la activación de la alerta, que provocaron, principalmente, afecciones relacionadas con el viento y la acumulación de restos en la vía pública, sin tener que lamentar daños personales.

El Consistorio ha iniciado la desescalada en dos fases desde este domingo recuperando la actividad en las terrazas de Las Canteras y en espacios cerrados, a la espera de levantar el resto de medidas, en función de las indicaciones del Gobierno de Canarias. Los equipos técnicos se encuentran también comprobando el estado de las infraestructuras que han podido verse dañadas.

La alcaldesa, Carolina Darias, destacó la coordinación y la rápida respuesta del Centro de Emergencias Municipal (Cemelpa) y de los servicios municipales «que ha permitido atender los avisos recibidos y minimizar riesgos».

De acuerdo con el balance final, las incidencias más frecuentes estuvieron relacionadas con la caída o desplazamiento de planchas, bidones y ventanas, seguidas de árboles y palmeras afectados.