Un accidente de tres vehículos a la altura del Teatro colapsa la Avenida Marítima

Un accidente que ha involucrado a tres vehículos en la GC-1, en sentido sur y a la altura de la estación de guaguas del Teatro, ha provocado el colapso de la Avenida Marítima, donde las retenciones alcanzan ya la zona de Juan XXIII.

Hasta el lugar se ha desplazado la unidad de Tráfico de la Policía Local.