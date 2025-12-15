Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente de tres vehículos a la altura del Teatro colapsa la Avenida Marítima

La colisión provoca importantes retenciones en sentido sur

Accidente de tres coches en la Avenida Marítima

Accidente de tres coches en la Avenida Marítima

Policía LPA

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Un accidente que ha involucrado a tres vehículos en la GC-1, en sentido sur y a la altura de la estación de guaguas del Teatro, ha provocado el colapso de la Avenida Marítima, donde las retenciones alcanzan ya la zona de Juan XXIII.

Hasta el lugar se ha desplazado la unidad de Tráfico de la Policía Local.

TEMAS

