Baños públicos, juegos biosaludables y fuentes transitables: así es la propuesta para la antigua terraza TAO

Baños de uso público, zonas de merendero con sombra, una fuente transitable y una ampliación de la zona deportiva del Parque Romano. La concejalía de Parques y Jardines han presentado un proyecto al área de Urbanismo para utilizar el espacio de la antigua terraza Tao, según desveló este lunes la concejala del área de Desarrollo Estratégico, Gemma Martínez Soliño. El objetivo será mejorar la zona de ocio y dotarla de más servicios aprovechando una parcela de unos 1.600 metros cuadrados que ha quedado liberada tras el derribo del local.

Los guardianes del Parque Romano también ha presentado un proyecto a través de la plataforma municipal de participación ciudadana. La idea de este colectivo que está velando por el cuidado de este espacio deportivo de Las Palmas de Gran Canaria va en una línea similar a la planteada por Parques y Jardines. Ponen especial hincapié en las instalación de baños públicos y la mejora de la experiencia deportiva, con aparatos biosaludables y un box donde guardar material que esté a resguardo de posibles robos.

Tareas de derribo de la antigua Tao

Las tareas de derribo de la antigua terraza Tao, en los jardines de Alonso Quesada, contiguos al Parque Romano, terminaron a finales de noviembre, tras desmantelar el local previamente en enero. La actuación consistió en el desmantelamiento de las instalaciones y nivelado con el terreno circundante, con un coste de 42.448 euros. Los empresarios que tenían la concesión de uso fueron desahuciados hace un año tras un largo periplo judicial que comenzó en 2019, cuando el Ayuntamiento ordenó el cierre del negocio tras vencer los permisos.

"Hemos presentado un preproyecto para el rediseño de todo el espacio de la Tao", indicó este lunes Martínez Soliño, "pero quien decide es Urbanismo". La concejala hizo hincapié en que "ese espacio lo que necesita es seguir con el contexto de deporte para todas las edades". Por lo que han incluido una yincana para niños, juegos biosaludables, merenderos y fuentes transitables a modo de espacio de convivencia intergeneracional.

Por su parte, los guardianes del Parque han planteado que haya un convenio de colaboración con el colegio de Educación Física para se hagan clases gratuitas a ciertas horas y días, con el uso de un box donde guardar material a prueba de actos vandálicos. "Necesitamos baños, somos más de mil personas las que usamos este espacio", indicaron. Actualmente carecen de uno y el único disponible es el del parque infantil, pero está sujeto a un horario muy restringido, denuncian.