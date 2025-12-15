El belén de arena de Las Canteras resiste a la borrasca Emilia en su 20 aniversario

La bandera roja ondea al viento en un día soleado tras la borrasca Emilia. Aún se ven en Las Canteras algunas palmeras caídas por el temporal que ha afectado a Las Palmas de Gran Canaria a lo largo del fin de semana, pero no pudo con el tradicional belén de arena de 1.500 metros cuadrados que este año celebra su 20 aniversario. Inaugurado este lunes entre cientos de visitantes cantando villancicos con gafas de sol, las figuras en la arena reflejan el esfuerzo de artistas de todo el mundo que han trabajado incluso de noche para evitar estragos en su obra.

Los Reyes Magos, palomas de la paz, el nacimiento de Jesús y varios camellos son algunas de las esculturas que se pueden ver en el paseo de Las Canteras, en la zona de La Puntilla, a la altura de la Plaza de Saulo Torón. El acceso hasta el 8 de enero es con entrada gratuita, si bien se pueden realizar donativos que estarán íntegramente destinados a los cinco comedores sociales de la ciudad.

Arena de playa y agua

Cada pieza presenta distintas perspectivas en cada ángulo, entre las que se pueden ver pequeños detalles como un ratoncito o las alas de varias palomas, algunas de las cuales están ligeramente dañadas. De este modo, sus plumas sirven de recordatorio de la fuerza que puede tener viento, pero también de la voluntad de los arenistas, que este año han insistido especialmente en las técnicas de preservación.

Así lo cuenta el director artístico del belén, Aday Rodíguez: "Si la gente no hubiera puesto todo el esfuerzo, el cariño y el apoyo para que esto fuera real, no hay milagro que lo salve. El material es la arena de la playa y agua, no hay otra cosa. La pisamos con una maquinaria de obra, pero hay que hacerlo bien, porque si entra arena muy seca, el cajón se demorona. Este año hemos hecho mucho hincapié en eso".

Un signo distintivo

El concejal de Turismo y Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, destacó que este belén de arena supone "otra manera de expresar lo que diferencia a Las Palmas de Gran Canaria de otros lugares". De este modo, lo que identificó como un "signo distintivo" también es un "trampolín" para arenistas del todo el mundo, al tiempo que sirve para hacer cantera de los artistas locales.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó que este arte efímero tiene una raíz de "memoria e historia" y espera atraer, un año más, a millones de visitantes.

En esa línea, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, añadió que este belén se erige como "el tercer museo más visitado" en territorio español, solo por detrás del Reina Sofía y El Prado.

