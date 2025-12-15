CC denuncia retrasos, sobrecostes y sentencias millonarias en el urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria

Coalición Canaria (CC) ha denunciado lo que considera una década de parálisis urbanística bajo los gobiernos del PSOE en Las Palmas de Gran Canaria, una etapa que, según el grupo nacionalista, no ha dado respuesta a las transformaciones prometidas pese a contar con importantes recursos económicos. El portavoz de CC en el Ayuntamiento, David Suárez, sostuvo que la ciudad continúa “atascada entre promesas incumplidas, obras prolongadas en el tiempo y sentencias judiciales con elevado coste económico”.

Intermodalidad y movilidad pendiente

Entre los ejemplos citados, Suárez señaló la falta de avances en los aparcamientos intermodales anunciados desde la etapa del exalcalde Augusto Hidalgo. En concreto, afirmó que no se conocen progresos en el intermodal de la Carretera del Centro, planteado inicialmente como una infraestructura clave para ordenar la movilidad. Según CC, la propuesta ha quedado reducida a la creación de unas 30 plazas en superficie tras el derribo de una vivienda.

El Rincón y oportunidades urbanas

El portavoz nacionalista también aludió a la ausencia de continuidad en el planeamiento de El Rincón, donde sigue operativo un potrero gestionado por Sagulpa que se concibió como provisional. CC sostiene que esta situación impide desarrollar una gran zona de esparcimiento en la entrada norte de la ciudad, con capacidad para acoger eventos sin afectar a los vecinos, en un contexto marcado por los problemas de convivencia entre ocio y descanso.

Esta crítica se produce después de la cancelación del proyecto de cocheras de Guaguas Municipales en Jinámar-Marzagán, una decisión que, según Suárez, permitiría replantear el traslado del potrero a una parcela ahora disponible.

MetroGuagua y red de transporte

Coalición Canaria situó el principal símbolo de este balance en la MetroGuagua, el sistema de transporte de alta capacidad concebido para transformar la movilidad urbana. Suárez afirmó que el proyecto acumula casi una década de obras, retrasos y un sobrecoste que calificó de inasumible. Añadió que esta situación ha impedido la reordenación de la red de líneas de guaguas, especialmente en los barrios.

Accesos y vías de alta capacidad

Las críticas se extendieron a los accesos y vías principales de la ciudad. CC señaló los atascos recurrentes en zonas como Torre Las Palmas, Tamaraceite, San Lorenzo y otros puntos de la GC-3, que, a juicio del grupo, evidencian la falta de soluciones tras diez años de gobierno.

Coste judicial del urbanismo

El portavoz de CC vinculó esta gestión a un urbanismo basado en anuncios y rectificaciones, con consecuencias en los tribunales. Como ejemplo citó la sentencia de Las Coloradas, que obliga al Ayuntamiento a abonar 14,5 millones de euros por la ocupación de terrenos durante décadas. También recordó la anulación del Plan Especial de Protección de Perojo por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Suárez concluyó reclamando un cambio en la política urbanística municipal, basado en planificación, plazos públicos y prioridades ciudadanas. Entre las propuestas, mencionó reactivar los proyectos de intermodalidad con mayor transparencia, retomar el desarrollo previsto para El Rincón y fijar un calendario creíble para culminar la MetroGuagua y reorganizar el transporte público en la capital.