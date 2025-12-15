CC denuncia retrasos, sobrecostes y sentencias millonarias en el urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria
La MetroGuagua, los accesos a la ciudad y varios desarrollos centran las críticas del grupo nacionalista
Coalición Canaria (CC) ha denunciado lo que considera una década de parálisis urbanística bajo los gobiernos del PSOE en Las Palmas de Gran Canaria, una etapa que, según el grupo nacionalista, no ha dado respuesta a las transformaciones prometidas pese a contar con importantes recursos económicos. El portavoz de CC en el Ayuntamiento, David Suárez, sostuvo que la ciudad continúa “atascada entre promesas incumplidas, obras prolongadas en el tiempo y sentencias judiciales con elevado coste económico”.
Intermodalidad y movilidad pendiente
Entre los ejemplos citados, Suárez señaló la falta de avances en los aparcamientos intermodales anunciados desde la etapa del exalcalde Augusto Hidalgo. En concreto, afirmó que no se conocen progresos en el intermodal de la Carretera del Centro, planteado inicialmente como una infraestructura clave para ordenar la movilidad. Según CC, la propuesta ha quedado reducida a la creación de unas 30 plazas en superficie tras el derribo de una vivienda.
El Rincón y oportunidades urbanas
El portavoz nacionalista también aludió a la ausencia de continuidad en el planeamiento de El Rincón, donde sigue operativo un potrero gestionado por Sagulpa que se concibió como provisional. CC sostiene que esta situación impide desarrollar una gran zona de esparcimiento en la entrada norte de la ciudad, con capacidad para acoger eventos sin afectar a los vecinos, en un contexto marcado por los problemas de convivencia entre ocio y descanso.
Esta crítica se produce después de la cancelación del proyecto de cocheras de Guaguas Municipales en Jinámar-Marzagán, una decisión que, según Suárez, permitiría replantear el traslado del potrero a una parcela ahora disponible.
MetroGuagua y red de transporte
Coalición Canaria situó el principal símbolo de este balance en la MetroGuagua, el sistema de transporte de alta capacidad concebido para transformar la movilidad urbana. Suárez afirmó que el proyecto acumula casi una década de obras, retrasos y un sobrecoste que calificó de inasumible. Añadió que esta situación ha impedido la reordenación de la red de líneas de guaguas, especialmente en los barrios.
Accesos y vías de alta capacidad
Las críticas se extendieron a los accesos y vías principales de la ciudad. CC señaló los atascos recurrentes en zonas como Torre Las Palmas, Tamaraceite, San Lorenzo y otros puntos de la GC-3, que, a juicio del grupo, evidencian la falta de soluciones tras diez años de gobierno.
Coste judicial del urbanismo
El portavoz de CC vinculó esta gestión a un urbanismo basado en anuncios y rectificaciones, con consecuencias en los tribunales. Como ejemplo citó la sentencia de Las Coloradas, que obliga al Ayuntamiento a abonar 14,5 millones de euros por la ocupación de terrenos durante décadas. También recordó la anulación del Plan Especial de Protección de Perojo por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Suárez concluyó reclamando un cambio en la política urbanística municipal, basado en planificación, plazos públicos y prioridades ciudadanas. Entre las propuestas, mencionó reactivar los proyectos de intermodalidad con mayor transparencia, retomar el desarrollo previsto para El Rincón y fijar un calendario creíble para culminar la MetroGuagua y reorganizar el transporte público en la capital.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas