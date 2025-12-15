Nueva inversión en saneamiento en Las Palmas de Gran Canaria: así será la renovación del colector de Tenoya

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado la renovación del colector situado en el Camino a Casa Ayala, en el barrio de Tenoya, con el objetivo de reforzar el sistema de saneamiento y reducir los vertidos que se producen durante episodios de lluvias intensas. La actuación cuenta con un presupuesto de 201.581,47 euros y un plazo de ejecución de ocho semanas.

Adjudicación y alcance económico

Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Eicoh Explotaciones, SLU (Hidra Servicios) y permitirán incrementar la capacidad hidráulica de la red. La intervención aborda dos de los principales problemas detectados en la infraestructura actual: la insuficiente capacidad de evacuación y la falta de pendiente del trazado, factores que favorecen la acumulación de sedimentos y la aparición de vertidos de aguas residuales.

Sustitución de la conducción existente

El proyecto contempla la retirada de la tubería actual de fibrocemento DN300 y su sustitución por una nueva conducción de PVC-U DN400 SN8, de mayor diámetro y mejores condiciones de evacuación. Para garantizar la continuidad del servicio durante las obras, se habilitarán bombeos provisionales y conducciones alternativas que mantendrán operativo el sistema de saneamiento.

Tramos de actuación y accesos

Las obras se desarrollarán en dos tramos diferenciados. Uno de ellos discurre por el interior de la finca afectada, sin acceso rodado, por lo que las labores se realizarán mediante entrada peatonal. El segundo tramo se sitúa fuera de la finca y permitirá una intervención con medios convencionales.

Reposición de arquetas y muros

La actuación incluye la reposición de arquetas, la adecuación de los apoyos y pilares que sostienen la conducción en los tramos aéreos y la construcción de un muro perimetral de 14 metros dentro de la finca. La nueva tubería se fijará a las peanas mediante abrazaderas para asegurar una pendiente uniforme y mejorar la capacidad de evacuación del sistema.

Seguridad y planificación técnica

El proyecto incorpora un plan específico de desamiantado para la retirada segura de la conducción de fibrocemento y contempla todas las medidas de seguridad y salud necesarias para el desarrollo de los trabajos.

Plan Estratégico del Agua

Esta intervención se enmarca en el Plan Estratégico del Ciclo Integral del Agua 2024-2033, que prevé una inversión global de 857 millones de euros destinada a la modernización de las infraestructuras hidráulicas de Las Palmas de Gran Canaria.