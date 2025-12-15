"No hemos dormido": así fue el emotivo reencuentro de las familias con los marinos del buque 'Rayo'

Los 79 marinos del Buque de Acción Marítima El Rayo han cumplido su misión en el Golfo de Guinea y vuelven a casa. La embarcación llegó este lunes entre abrazos y lágrimas por parte de los familiares, en un reencuentro que se ha hecho esperar tres meses y medio. Durante la misión, los militares han desarrollado tareas de vigilancia y seguridad marítima, seguridad cooperativa, diplomacia de defensa y apoyo a la iniciativa de la Unión Europea de presencias marítimas coordinadas.

"Nunca te llegas a acostumbrar", confiesa Deborah Santana, que espera a su marido junto al resto de los allegados. Los marinos extrañan el hogar y tienen que cumplir con una labor compleja en un ambiente hostil como es el mar, pero las familias no lo tienen más fácil. Desde tierra firme se preocupan por su bienestar y por la vida que inevitablemente tienen que dejar en pausa. "Estamos aliviadas porque todo salió bien y vuelven a casa, y sobre todo en estas fechas que son muy importantes", observó Santana. Es más, algunos de los familiares lucían el gorro de Papá Noel para acercar la alegría navideña al Arsenal de Las Palmas.

"No hemos podido dormir nada en toda la noche", cuenta Eli Herrera, que recibió a su marido junto con sus dos hijos de 9 y 7 años. La mujer desvela que no ha sido fácil porque es la primera vez que se embarca durante tanto tiempo. La solución que encontró para sobrellevar la lejanía y el lento correr del tiempo fue rodearse de un buen círculo de amistades que la ayudaron a sentirse acompañada. Una vez apareció el barco, los dos pequeños buscaban la cara de su padre entre la fila de hombres y mujeres que se acercaban emocionados. "¡Mira, ahí está!", saludaron emocionados al encontrarlo.

Un cumpleaños por celebrar

Para los niños el regreso de sus padres después de las travesías siempre se queda grabado en la memoria. Yohan y Evan aguardan a su madre con globos, bombones y un ramo de flores, pero sobre todo con la ilusión que provoca la vuelta a casa. Los chicos de 14 y 12 años explican que siempre están en contacto con ella a través de mensajes: "Le contamos cómo nos va en el colegio". Pero, aunque están acostumbrados, no es igual a tenerla presente, por ello, tenían prevista una comida de celebración y "pasar el máximo tiempo con ella".

Y si celebrar el regreso a casa no es suficiente, Mercedes y Juan Antonio elaboraron con mimo una pancarta de cumpleaños para su hijo, que sopla 35 velas. "Estamos muy emocionados porque, además, es la primera vez que venimos a visitarlo desde Rota (Cádiz)", reflejan. Al atracar, sus compañeros de misión le cantaron el cumpleaños feliz, que fue coreado por el resto de las familias.

Un enclave estratégico

Las misiones en el Golfo de Guinea son claves a nivel nacional porque es una zona de tránsito habitual para los barcos que transportan mercancía a España, así como para una importante flota pesquera. "La seguridad de esa región también afecta directamente a España", destacó el capitán de corbeta, José Antonio Parejo Cabezas, tras romper filas.

El capitán aseguró que respecto a años anteriores tanto la piratería como la pesca ilegal "ha bajado considerablemente". "El Golfo de Guinea ha mejorado, sobre todo en la zona de Ghana y Nigeria, gracias al esfuerzo de los países ribereños y todos los proyectos que están implantando", afirmó. Y, como consecuencia, las actividades delictivas se han desplazado a las costas de Camerún y Guinea Ecuatorial.

Ocho puertos

El Rayo ha pasado por ocho puertos (Douala, Lagos, Tema, Port Gentil, Luanda, Dakar, Mindelo y Nouakchott) para proporcionar apoyo a las marinas de estos países. A lo largo de la travesía, las 79 personas embarcadas revisaron los datos de más de 600 buques. "Todas las autoridades de los países que hemos visitado perciben a España como un socio fiable en el que pueden confiar. Siempre están muy contentos y nos reciben con los brazos abiertos", señaló Parejo.

El buque fue recibido por el almirante comandante del Mando Naval de Canarias, Santiago Colsa Trueba, que tuvo la oportunidad de felicitar la labor de los militares. "Los destinos africanos son muy exigentes, conllevan una actividad frenética tanto de día como de noche, tanto en la mar como en el puerto", reconoció Colsa. "Ahora toca apagar el barco y disfrutar del merecido descanso junto a vuestros familiares", añadió.

Oficiales internacionales

El Rayo es el segundo de la serie de cuatro Buques de Acción Marítima, dependientes del Mando Naval de Canarias y con base en Las Palmas. Estos buques están diseñados para proteger y controlar espacios de soberanía y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en operaciones en la mar, como la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo.

El buque realiza también tareas de control del tráfico marítimo, vigilancia pesquera y prevención de la contaminación. Cuenta con una dotación que incluye un Equipo Operativo de Seguridad (EOS) de Infantería de Marina, personal de buceo, analistas de inteligencia, intérprete de francés y un oficial médico. Esta edición, además, ha contado con la participación de oficiales de la marina argentina y portuguesa.